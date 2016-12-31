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Культура

Афиша: как развлечься в первую неделю 2017 года

Как провести школьные каникулы в Бишкеке с пользой? ИА «24.kg» представляет афишу мероприятий первой недели 2017-го.

Спектакли «Красавица и чудовище», «Снежная королева», «Новогодние приключения в лесу» будут интересны не только детям. Кроме того, можно сводить ребенка в цирк, Театр оперы и балета или на интересный мастер-класс, а для любителей активного отдыха есть варианты от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.

А 31 декабря бишкекчан и гостей столицы мэрия приглашает на площадь Ала-Тоо, где ожидается интересная праздничная программа.
Ссылка: https://24.kg/kultura/42612/
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