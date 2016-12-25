16:04
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Культура

Афиша недели (26-30 декабря)

«Афиша» поможет провести предновогоднюю неделю и настроиться на праздничную волну.

Сходите с ребенком на балет «Щелкунчик» или в театр. «Красавица и чудовище», «Снежная королева», «Новогодние приключения в лесу», «Королевство кривых зеркал», «Чудеса под Новый год» - есть из чего выбрать. В кинотеатрах наконец-то покажут мультфильмы.

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести елочные игрушки, новогодний декор, открытки ручной работы, интерьерные игрушки и множество других сувениров и изделий мастеров.
Ссылка: https://24.kg/kultura/42290/
просмотров: 621
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша: куда сходить в будни
Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
Всемирно известная джазовая вокалистка Мишель Уокер выступит в Бишкеке
В Бишкеке прошел концерт, посвященный памяти жертв крушения Ту-154
Афиша: куда сходить в будни
Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
Афиша: куда сходить в будни
Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
В Бишкеке покажут кыргызско-японскую драму «Радуга после дождя»
Бизнес
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда