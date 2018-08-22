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Экономика

Как изменили Налоговый кодекс, рассказал министр экономики Кыргызстана

Сегодня на пресс-конференции министр экономики Олег Панкратов рассказал, какие поправки внесли в Налоговый кодекс Кыргызстана.

По его словам, республика неоднократно делала попытку перейти к использованию контрольно-кассовых машин.

«Проблема в том, что законодательство ограничивало их использование. Теперь закон наряду с ККМ дает возможность использовать компьютер, планшет, мобильный телефон или другое оборудование, на которое можно установить программное обеспечение. Новые технологии диктуют новые виды взаимодействия», — пояснил Олег Панкратов.

Также Налоговым кодексом предусмотрена поддержка производителей сельхозпродукции. Кооперативы, машинно-тракторные станции, торгово-логистические центры освободили от уплаты налога с продаж и НДС.

По информации ГНС, помимо этого, ликвидируется комиссия по возмещению и возврату НДС. Частные медучреждения кардиохирургической направленности, ранее освобожденные от налога с продаж, будут его уплачивать. «Мы ожидаем, что в течение месяца эти поправки начнут действовать», — сказал Олег Панкратов.
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