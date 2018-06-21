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Экономика

С начала года в Кыргызстане доначислили почти 20 миллиардов сомов налогов

Государственная налоговая служба с начала текущего 2018 года доначислила сокрытых налогов на 19,9 миллиарда сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, проведено 4 тысячи 817 проверок субъектов предпринимательства. По их итогам и доначислены налоги. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 14 миллиардов 573,2 миллиона сомов.

При этом поступление по материалам налоговых проверок составило 2 миллиарда 340 миллионов сомов, что на 743,3 миллиона сомов, или на 47 процентов, больше, чем в прошлом году. В правоохранительные органы направлено 67 материалов налоговых проверок на общую доначисленную сумму 3 миллиарда 569,3 миллиона сомов.

Отметим, что одним из самых громких фактов доначисления налогов являются уголовные дела против экс-зампреда Росинбанка Андрея Гойхмана и компании KAZ Minerals Bozymchak. Первому доначислили налогов на 1 миллиард 444 миллиона сомов, а казахской компании — 55 миллионов сомов.
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