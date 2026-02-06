По состоянию на 1 января 2026 года объем налоговой задолженности составил 96 миллиардов сомов, что значительно выше показателей прошлого года. Об этом сообщил на коллегии ГНС ее глава Алмамбет Шыкмаматов.

По его данным, часть этого роста — следствие расширения налоговой базы и вывода экономики из тени.

«Но мы должны признать: на отдельных участках меры по взысканию недостаточно результативны. В 2026 году мы сосредоточимся на приоритетном взыскании реально взыскиваемых сумм, усилении аналитики задолженности и персональной ответственности руководителей за результат.

Даже такие, на первый взгляд, технические вопросы, как функционирование информационных систем, официального сайта ГНС, становятся элементом доверия. Если налогоплательщик не может быстро найти нужную информацию, не может заполнить и пользоваться системой, это значит, что система работает не для него. Мы обязаны перестроить цифровые сервисы по логике жизненных ситуаций, а не внутренней структуры ведомства», — считает Алмамбет Шыкмаматов.

Глава ГНС также остановился на проблемах в налоговой сфере.

«В 2026 году мы переходим к внедрению единой системы оценки компетенций, формированию реального кадрового резерва и усилению персональной ответственности руководителей за качество своих команд. Налоговая служба должна стать пространством профессионального роста, а не просто местом службы.

Второй серьезный вызов — использование цифровых инструментов. Мы внедрили десятки программных модулей, но должны честно признать, что часть из них используется формально, не как инструмент управления, анализа и принятия решений, а как отчетная оболочка. Цифровизация без управленческой дисциплины превращается в имитацию. В 2026 году мы будем жестко увязывать использование аналитических и цифровых модулей с KPI руководителей, исключать дублирующие ручные процессы и использовать электронный след как элемент управленческого контроля.

Отсюда вытекает и третья проблема — слабая аналитическая культура. Аналитика все еще слишком часто сводится к статистике, а не к прогнозу, выявлению рисков и поиску резервов. Это недопустимо для современной налоговой службы. Мы должны перейти к риск-ориентированному и отраслевому анализу, где цифры становятся основой управленческих решений, а не приложением к отчету», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Отдельно он остановился на качестве обслуживания налогоплательщиков и служебной этике.

По его словам, количество обоснованных жалоб остается высоким.

«За сухими формулировками часто скрывается формальный подход, недостаток разъяснительной работы и, в отдельных случаях, некорректное общение. Это подрывает доверие сильнее любых фискальных мер. В 2026 году мы усилим сервисную модель, внедрим единые стандарты обслуживания и сделаем обратную связь налогоплательщиков важным элементом оценки работы сотрудников и руководителей.

Есть вопросы и к системе обучения. Формальные занятия без практического результата не отвечают задачам времени. Мы переходим к практико-ориентированному обучению с обязательной проверкой усвоения знаний и контролем их применения в реальной работе», — резюмировал глава ГНС.