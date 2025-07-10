Падения и рост. Как менялась цена золота в Кыргызстане в июне и с начала года

В последнее время мировые цены на золото росли необычайно быстро и постоянно били рекорды. Сейчас рынок немного успокоился.

Активный спрос на драгоценный металл обусловлен сразу несколькими мощными драйверами:

агрессивными покупками центральных банков (особенно стран БРИКС) — они стремятся снизить зависимость от доллара;

мировым геополитическим и торговым напряжением (глобальные тарифные войны, санкции и региональные конфликты);

ослаблением американской валюты.

Все это делает золото более привлекательным в плане защитного актива.

По данным лондонского рынка, цена золота последний рекорд поставила 22 апреля 2025 года. Тогда цена тройской унции на лондонской бирже достигла $3 тысячи 434.

Однако в Кыргызстане рекордную цену на золото зафиксировали 16 июня 2025 года. Если 23 апреля, когда в мире золото достигло исторического максимума, унция золота Национального банка стоила 305 тысяч 507,5 сома, то 16 июня цена унции достигла 307 тысяч 520 сомов.

В начале июня цена продажи унции золота НБ КР составляла 293 тысячи 513,5 сома. После были резкие скачки с падением цены. После начала операции Израиля против Ирана , цена на унцию золота резко выросла до 305 тысяч 507,5 сома, что на 11 тысяч 994 сома больше, чем в начале месяца. Но к 30 июня цена унции вновь упала — до 292 тысяч 812,5 сома.

С начала 2025 года, унция золота по данным Национального банка подорожала на 61 тысячу 520,5 тысячи сомов. Если в первый рабочий день года — 8 января — слиток золота весом 31,1035 грамма стоил 236 тысяч 817 сомов, то накануне, 8 июля, его цена составляла 296 тысяч 868,5 тысячи сомов.

В итоге с начала года золото в Кыргызстане подорожало на 25,36 процента.

Рекордный рост цен на золото в 2025 году отражает не просто рыночные колебания, а глубокие изменения в глобальной экономике и финансовых приоритетах.

Прогноз по золоту: стабильность, рост или коррекция?

Экономист и политолог Искендер Шаршеев прокомментировал 24.kg ситуацию на рынке золота на ближайшие месяцы и озвучил возможные сценарии.

По краткосрочному прогнозу — с июля по декабрь 2025 года — цена на драгметалл стабилизируется на уровне $3 тысяч 340 за тройскую унцию.

Золото по-прежнему используется как защитный актив в условиях геополитической нестабильности. Высокий спрос наблюдается со стороны центральных банков Индии и Китая, а также США.

«Аналитики предупреждают о возможной волатильности: колебаниях цены в ту или иную сторону. В частности, Bloomberg прогнозирует временное снижение до $2 тысяч 660 — $2 тысячи 685, падение примерно на 1,5–2 процента от текущих значений. При этом текущая коррекция колеблется в диапазоне $2 тысячи 720 — $2 тысячи 800, а при неблагоприятных условиях золото может просесть до $2 тысяч 550 за унцию», — рассказал экономист.

Он отметил, что в то же время, по данным Bank of America, при сохранении таких факторов как инфляция, рост геополитических рисков и военных конфликтов, золото может подорожать до $4 тысяч за унцию во второй половине 2025 года.

По данным других аналитиков, в частности PRECON, ожидается снижение до $3 тысяч 230 в августе 2025 года (минус 1,8 процента) и возможный рост до $3 тысяч 422 в ноябре (плюс 5 процентов).

Серьезное влияние на рынок, по словам Искендера Шаршеева, окажет и монетарная политика США. Федеральная резервная система (ФРС) планирует снизить ключевую ставку до 4,5 процента к концу 2025 года, что может ослабить доллар и, как следствие, способствовать росту цен на золото.

Среднесрочные прогнозы, по данным экономиста, также указывают на восходящий тренд:

аналитики Light Finance называют возможные уровни $3 тысячи 900—$5 тысяч 100 за унцию в 2026 году;

Goldman Sachs прогнозирует цену в районе $4 тысяч;

APECON — до $4 тысяч 500.

На 2027 год ряд аналитиков оценивают потенциал роста до $5 тысяч 100—$5 тысяч 919 за тройскую унцию золота.

«Тем не менее возможны и риски коррекции. Если инвесторы начнут массово переходить на другие активы, например криптовалюты или рынок золота войдет в «медвежью фазу», цена может снизиться до $2 тысяч 600. В этом случае те, кто вложился по высоким ценам, рискуют понести убытки. Поэтому каждый инвестор должен осознанно подходить к принятию решений, помнить о рисках и не концентрировать все вложения в одном активе. Диверсификация портфеля остается ключевым инструментом снижения рисков», — заключил Искендер Шаршеев.