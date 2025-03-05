Налоговые доходы Бишкека в 2025 году составят более 17 миллиардов сомов. Об этом сообщил начальник городского управления Министерства финансов Руслан Садырбаев на общественных слушаниях проекта столичного бюджета.

По его данным, согласно составленному прогнозу, налоговые доходы составят 17 миллиардов 682,6 миллиона сомов. Это на 104 процента больше, чем было запланировано для прошлого года.

Отмечено, что неналоговые доходы в 2025 году ожидаются на уровне 3 миллиардов 443 миллионов сомов. Это на 992 миллиона сомов больше показателей утвержденного бюджета 2024-го.