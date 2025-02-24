В Кыргызстане Налоговая служба не намерена «давить блогеров налогами»

«Я считаю, что мы не должны сегодня давить налогами блогеров. Они выполняют важную социальную функцию», — заявил глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

Так он прокомментировал ситуацию с налогообложением блогеров в республике и рассказал, что ждет этот сектор в будущем, на фоне сообщений из Казахстана и России.

Так, в РК комитет государственных доходов Министерства финансов разослал уведомления 594 блогерам о налоговой задолженности почти в 53,3 миллиарда тенге (свыше 9 миллиардов сомов).

В РФ из последних новостей, связанных с налоговыми проблемами блогеров, — прокурор запросил шесть лет для Елены Блиновской, автора так называемого марафона желаний. Продлен домашний арест для блогеров Валерии и Артема Чекаленых, обвиняемых в многомиллионных долгах по налогам.

В Кыргызстане блогеры могут стать резидентами Парка креативных индустрий и выбрать либо специальный, либо общий налоговый режим. Оба достаточно комфортные. Алмамбет Шыкмаматов

«Например, резиденты Парка креативных индустрий при выборе общего налогового режима платят подоходный налог налогового агента (с доходов наемных работников) 5 процентов, а не 10 процентов как нерезиденты парка. Кроме того, они освобождены от уплат страховых взносов за себя на 15 лет», — пояснил он.

Читайте по теме Казахстанских блогеров уличили в занижении доходов на миллиарды тенге

По словам главы ГНС, что касается специального налогового режима, то есть упрощенная система налогообложения на основе единого налога.

«Выбрав ее, блогеры-резиденты Парка креативных индустрий будут платить 1 процент от выручки до 2027 года, с 2027-го ставка поднимется до 2 процентов и подоходный налог налогового агента в размере 5 процентов. И они так же, как и при выборе общего налогового режима, освобождаются на 15 лет от уплаты страховых взносов», — рассказал он.

Это очень комфортные условия. Совсем освобождать от налогов кого-то — неправильная стратегия. Алмамбет Шыкмаматов

«Блогерство — это новая развивающаяся и растущая сфера деятельности. В Кыргызстане не такой рынок, как в той же России или Казахстане, и доходы наших отечественных блогеров, конечно, на порядок ниже, чем в этих странах. Я считаю, что мы не должны сегодня давить налогами блогеров. Они выполняют важную социальную функцию. Конечно, они разные, как и их контент, но в большинстве своем блогеры занимаются информированием и просвещением. Да и чисто развлекательный контент в наше стрессовое время тоже очень важен для психологического состояния общества.

И давайте скажем прямо, лучше пусть наша молодежь следит за жизнью блогеров, повторяет их, стремится стать такими же крутыми, чем попадет под влияние каких-нибудь экстремистских течений. Так что я двумя руками за развитие блогосферы. Пусть блогеров будет больше, с разным интересным, познавательным и мотивирующим контентом, а государство будет их союзником, партнером и станет им помогать», — отметил он.