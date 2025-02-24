В Кыргызстане Налоговая служба не намерена «давить блогеров налогами»

«Я считаю, что мы не должны сегодня давить налогами блогеров. Они выполняют важную социальную функцию», — заявил глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.
Так он прокомментировал ситуацию с налогообложением блогеров в республике и рассказал, что ждет этот сектор в будущем, на фоне сообщений из Казахстана и России.
Так, в РК комитет государственных доходов Министерства финансов разослал уведомления 594 блогерам о налоговой задолженности почти в 53,3 миллиарда тенге (свыше 9 миллиардов сомов).
В РФ из последних новостей, связанных с налоговыми проблемами блогеров, — прокурор запросил шесть лет для Елены Блиновской, автора так называемого марафона желаний. Продлен домашний арест для блогеров Валерии и Артема Чекаленых, обвиняемых в многомиллионных долгах по налогам.
В Кыргызстане блогеры могут стать резидентами Парка креативных индустрий и выбрать либо специальный, либо общий налоговый режим. Оба достаточно комфортные.Алмамбет Шыкмаматов
«Например, резиденты Парка креативных индустрий при выборе общего налогового режима платят подоходный налог налогового агента (с доходов наемных работников) 5 процентов, а не 10 процентов как нерезиденты парка. Кроме того, они освобождены от уплат страховых взносов за себя на 15 лет», — пояснил он.
По словам главы ГНС, что касается специального налогового режима, то есть упрощенная система налогообложения на основе единого налога.
«Выбрав ее, блогеры-резиденты Парка креативных индустрий будут платить 1 процент от выручки до 2027 года, с 2027-го ставка поднимется до 2 процентов и подоходный налог налогового агента в размере 5 процентов. И они так же, как и при выборе общего налогового режима, освобождаются на 15 лет от уплаты страховых взносов», — рассказал он.
Это очень комфортные условия. Совсем освобождать от налогов кого-то — неправильная стратегия.Алмамбет Шыкмаматов
«Блогерство — это новая развивающаяся и растущая сфера деятельности. В Кыргызстане не такой рынок, как в той же России или Казахстане, и доходы наших отечественных блогеров, конечно, на порядок ниже, чем в этих странах. Я считаю, что мы не должны сегодня давить налогами блогеров. Они выполняют важную социальную функцию. Конечно, они разные, как и их контент, но в большинстве своем блогеры занимаются информированием и просвещением. Да и чисто развлекательный контент в наше стрессовое время тоже очень важен для психологического состояния общества.
И давайте скажем прямо, лучше пусть наша молодежь следит за жизнью блогеров, повторяет их, стремится стать такими же крутыми, чем попадет под влияние каких-нибудь экстремистских течений. Так что я двумя руками за развитие блогосферы. Пусть блогеров будет больше, с разным интересным, познавательным и мотивирующим контентом, а государство будет их союзником, партнером и станет им помогать», — отметил он.