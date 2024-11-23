20:15
USD 86.50
EUR 90.34
RUB 0.85
Экономика

Банки Европы и Азии прекратили обслуживание карт UnionPay Газпромбанка

Банки в ряде стран прекратили обслуживание карт платежной системы UnionPay, эмитированных российским Газпромбанком. Об этом сообщают российские СМИ.

В Германии при попытке снять наличные в банкоматах Sparkasse и Deutsche Bank отображается уведомление о недоступности функции. Ранее операции с картами были возможны. Аналогичная ситуация зафиксирована в Объединенных Арабских Эмиратах, где банкоматы кредитных организаций сообщают о технической ошибке при использовании карт.

Турецкие банки также отказались обслуживать карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Некоторые банкоматы выводят сообщения о невозможности проведения операции или отсутствии разрешения на обработку транзакций. Ограничения распространяются как на карты физических, так и юридических лиц.

Финансовые учреждения в Астане, столице Казахстана, также прекратили обслуживание карт Газпромбанка. По сообщениям ТАСС, ранее там можно было снимать наличные и оплачивать покупки в магазинах, однако теперь операции недоступны.

Кроме того, крупнейший банк Великобритании HSBC уведомил клиентов о запрете на прием любых входящих платежей из России и Беларуси для физических лиц. Это решение последовало на фоне ужесточения санкций США, включивших в черный список 50 российских банков, включая Газпромбанк. С лета 2023 года HSBC прекратил обслуживание платежей для российских компаний.

В свою очередь Газпромбанк заявил, что санкции не повлияют на его работу. Банк продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, включая карты иностранных платежных систем, остаются в работе на всей территории России, в магазинах и банкоматах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312068/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
Финансовый сектор Кыргызстана увеличил доходы на 26 процентов за девять месяцев
Остатки на депозитах кыргызстанцев в сентябре достигли 245 миллиардов сомов
Финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов
За девять месяцев финансовые организации получили прибыль 32,2 миллиарда сомов
За девять месяцев комбанки и микрокредитки выдали займов на 352 миллиарда сомов
Кыргызстан хочет сотрудничать с международным банком Citi
Инициатива Министерства экономики. В Кыргызстане будут созданы криптобанки
Еще одна компания из Кыргызстана оказалась в санкционном списке США
Какие отрасли экономики комбанки кредитовали больше всего с начала 2024 года
Вывод бизнеса из тени и санкции. Как это влияет на экономику Кыргызстана
Популярные новости
Накопительная ипотека. Как получить жилье по&nbsp;обновленной программе &laquo;Мой дом&raquo; Накопительная ипотека. Как получить жилье по обновленной программе «Мой дом»
Монополия на&nbsp;интернет. Кыргызстан рискует вернуться в&nbsp;прошлое? Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
Отечественные машины закупили для завода по&nbsp;переработке автомобильных шин Отечественные машины закупили для завода по переработке автомобильных шин
В&nbsp;Бишкеке наблюдаются очереди на&nbsp;заправках. Нефтетрейдеры объяснили из-за чего В Бишкеке наблюдаются очереди на заправках. Нефтетрейдеры объяснили из-за чего
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
23 ноября, суббота
19:15
Банки Европы и Азии прекратили обслуживание карт UnionPay Газпромбанка Банки Европы и Азии прекратили обслуживание карт UnionP...
19:02
Финансовый сектор Кыргызстана увеличил доходы на 26 процентов за девять месяцев
17:23
Антимонопольная служба проверила цены на социально значимые товары в Раззакове
16:30
В 2024 году ГАУГИ обещает более 21 миллиарда дивидендов государству
15:29
В Балыкчи открылся новый туристический сервисный центр