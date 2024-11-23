Банки Европы и Азии прекратили обслуживание карт UnionPay Газпромбанка

Банки в ряде стран прекратили обслуживание карт платежной системы UnionPay, эмитированных российским Газпромбанком. Об этом сообщают российские СМИ.

В Германии при попытке снять наличные в банкоматах Sparkasse и Deutsche Bank отображается уведомление о недоступности функции. Ранее операции с картами были возможны. Аналогичная ситуация зафиксирована в Объединенных Арабских Эмиратах, где банкоматы кредитных организаций сообщают о технической ошибке при использовании карт.

Турецкие банки также отказались обслуживать карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Некоторые банкоматы выводят сообщения о невозможности проведения операции или отсутствии разрешения на обработку транзакций. Ограничения распространяются как на карты физических, так и юридических лиц.

Финансовые учреждения в Астане, столице Казахстана, также прекратили обслуживание карт Газпромбанка. По сообщениям ТАСС, ранее там можно было снимать наличные и оплачивать покупки в магазинах, однако теперь операции недоступны.

Кроме того, крупнейший банк Великобритании HSBC уведомил клиентов о запрете на прием любых входящих платежей из России и Беларуси для физических лиц. Это решение последовало на фоне ужесточения санкций США, включивших в черный список 50 российских банков, включая Газпромбанк. С лета 2023 года HSBC прекратил обслуживание платежей для российских компаний.

В свою очередь Газпромбанк заявил, что санкции не повлияют на его работу. Банк продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, включая карты иностранных платежных систем, остаются в работе на всей территории России, в магазинах и банкоматах.