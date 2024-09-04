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Экономика

Банки КР за семь месяцев 2024-го получили прибыль почти 18 миллиардов сомов

Банки Кыргызстана за семь месяцев 2024-го получили прибыль почти 18 миллиардов сомов. Такие данные приводит НБ КР.

По данным регулятора, чистая прибыль коммерческих банков по состоянию на конец июля составила 17 миллиардов 979,2 миллиона сомов.

Суммарные активы банковского сектора увеличились на 21,6 процента, составив за отчетный период 746,7 миллиарда сомов.

Объем кредитного портфеля клиентов банковского сектора зафиксирован на уровне 286,9 миллиарда сомов, увеличившись с начала года на 11,3 процента.

В КР работает 21 коммерческий банк и 305 их филиалов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303922/
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