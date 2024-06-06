Цифра дня. 115,1 миллиарда сомов налогов и взносов собрано за пять месяцев

За пять месяцев 2024 года собрано 115,1 миллиарда сомов налогов и страховых взносов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Установленный план перевыполнен на 4,6 миллиарда сомов. В том числе собрано 85 миллиардов 7,1 миллиона сомов налогов и платежей и 30 миллиардов 98,8 миллиона сомов страховых взносов.

Отмечается, что эта сумма сбора налогов больше годовых поступлений в 2019-2020 годах. В 2019 году собрано 79 миллиардов сомов налогов и платежей, в 2020-м — более 79 миллиардов сомов, за пять месяцев 2024 года — более 85 миллиардов сомов.