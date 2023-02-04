Кредитная история. Почему она нужна каждому и как ее не испортить

Прежде чем одобрить выдачу кредита, банк должен убедиться в надежности заемщика и в том, что он сможет вернуть деньги вовремя. Для этого ведется специальная оценка. Думаем, каждый слышал рассказы: банки охотнее дают кредиты тем, кому сложно будет по ним платить. И непонятно, почему так происходит.

Вполне вероятно, что все дело в кредитной истории.

Редакция 24.kg поговорила с экспертами. Они рассказали, что такое кредитная история, о ее важности и почему нулевая история скорее минус, а не плюс.

1 Что такое кредитная история Кредитная история — это информация о прошлых и нынешних кредитах, их суммах, о том, как происходило погашение, информация о задолженности и просрочках.

2 Какой она бывает Информация в кредитной истории бывает положительной и негативной. Положительная описывает случаи с погашением кредита согласно условиям кредитного договора, то есть своевременно и в полном объеме. Негативная информация относится к случаям неуплаты кредита, невыполнением условий кредитного договора. В эту категорию также может быть включена информация о реструктуризации долга или его списание при наступлении банкротства. Если у вас были в прошлом просрочки по кредиту, значит, в будущем банк имеет полное право отказать в заемных средствах. Если вы вовремя платите по кредиту или займу либо просрочки по платежам не превышали 30 дней, то вашу кредитную историю можно назвать положительной. Если же вы не платите по кредиту или задерживаете платежи более чем на 90 дней, такая история будет считаться отрицательной.

3 Сколько и где хранятся данные Кредитные истории кыргызстанцев хранятся в кредитном бюро «Ишеним». Срок хранения информации о ваших займах составляет семь лет.

4 У кого нет кредитной истории Чаще всего кредитная история отсутствует у молодых граждан, которые только начинают пользоваться банковскими продуктами, или у тех, кто никогда не брал кредиты. Если при этом человек не является злостным должником и не имеет неоплаченных штрафов, то его история будет пустой или нулевой.

5 А чем это плохо Если кредитная история пустая, это, скорее, недостаток, чем преимущество. Банк просто не сможет оценить вашу надежность и дисциплинированность. Казалось бы, очевидно: у человека нет кредитной истории (КИ), значит, в деньгах не нуждается и вернет заем банку в срок и без проблем. Но нет. Потенциальный заемщик с чистым листом вместо кредитной истории — тип подозрительный. И чем человек старше, тем больше у банков вопросов.

6 И мне не дадут кредит? Скорее всего, дадут. Для получения кредита нужны и документы. Если они в порядке, то заем вы получите даже с нулевой кредитной историей. Но банк к вашей заявке будет относиться более настороженно. Могут потребовать дополнительные документы или наличие поручителя. Так банк страхует себя от возможных рисков.

7 Как изменить ситуацию Основной способ быстро сформировать кредитную историю с нуля —открыть кредитную карту, регулярно ей пользоваться и вовремя закрывать долг, не допуская просрочек. Еще один способ — это оформить небольшой кредит на какой-либо товар: бытовую технику, телефон или предмет одежды. Такой заем подразумевает небольшие ежемесячные платежи, которые можно погашать вовремя даже при небольшом доходе. При своевременном закрытии такого долга у вас будет положительная кредитная история — а значит, шансы в следующий раз получить одобрение на значительную сумму будут выше.

8 Что делать с отрицательной историей Конечно, улучшать. Постарайтесь взять небольшой заем и гасите его вовремя. Эти данные попадут в кредитное бюро. История будет постепенно улучшаться. Нелишним будет открыть депозит в любом банке. Регулярно его пополнять. Если суммы поступлений будут постоянными, для банка это станет знаком, что вы платежеспособны и аккуратны в платежах. Но помните, что много маленьких кредитов — это тоже нехорошо. Банк может сделать вывод, что вы не умеете жить по средствам и постоянно нуждаетесь в деньгах. И даже досрочно погасив все мелкие кредиты, вы можете подпортить кредитную историю. Старайтесь избегать микрозаймов.

9 Как узнать свою историю? Важно следить за своей кредитной историей, чтобы защититься от мошенников. Вы можете и не знать, что у вас есть «левый» кредит — аферисты могут взять кредит по украденному или найденному паспорту. Кредит может быть оформлен на вас случайно — из-за технических ошибок в банке. Например, если ваши фамилия, имя и отчество полностью совпадают с данными заемщика. Для получения кредитного отчета можно обратиться в офис кредитного бюро. Консультацию и отчет раз в год выдают бесплатно.