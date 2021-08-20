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Экономика

Цифра дня. 16,9 миллиона кодов маркировки выдали на алкоголь и сигареты

В Кыргызстане с момента внедрения обязательной маркировки алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации по состоянию на 1 августа 2021 года сгенерировали 16 миллионов 941 тысячу кодов маркировки. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

В частности, на табачную продукцию выдали 16 миллионов 350 тысяч кодов, на алкогольную — 590 тысяч 249 кодов. В автоматизированной информационной системе (АИС) «Маркировка товаров» зарегистрировали и получают коды маркировки 7 импортеров табачной продукции, 8 производителей и 11 импортеров алкогольной продукции.

С 1 июля 2021 года в Кыргызстане обязательной маркировке подлежат водка, ликеро-водочные изделия, крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы, вина, коньяки (кроме коньячного спирта), игристые вина (в том числе шампанское), слабоалкогольные напитки, сигареты (с фильтром и без фильтра), сигары и сигариллы, изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком).

Получать и наносить коды маркировки должен производитель или импортер товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Маркировка товаров — уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме. Она представляет из себя дата-матрикс код, который содержит информацию о каждой единице товара.

«Внедрение маркировки позволит отслеживать весь путь товара от изготовителя и импортера до конечного потребителя, создаст благоприятные условия для развития отечественного бизнеса, защитит население от некачественных товаров и обеспечит беспрепятственную поставку маркированных товаров из Кыргызстана в страны ЕАЭС. В Кыргызстане систему реализуют в рамках фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204621/
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