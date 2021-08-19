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Экономика

Итоги июля. Шоки сохраняются, а цены продолжают расти

По итогам июля ситуация в экономике Кыргызстана по-прежнему сложная. Роста ВВП так и нет даже по сравнению со сложным 2020-м. Зато растут цены.

Прогнозы экспертов немного обнадеживают. Они ждут роста экономики во втором полугодии, но при условии наращивания объемов добычи золота и стабильной эпидемиологической ситуации.

Экономика по-прежнему в шоке

В январе — июле 2021 года ВВП Кыргызстана сложился в 336 миллиардов 827,3 миллиона сомов.

За семь месяцев падение экономики составило 1,6 процента.

В отличие от июня, падение замедлилось на 0,1 процента. Отчасти это связано с проблемами в горнорудной отрасли. В том числе и с работой месторождения Кумтор. Внешний управляющий Тенгиз Болтурук заверяет, что рудник работает стабильно, проблем на производстве нет. Но цифры говорят о другом. Ведь без учета Кумтора ВВП страны вырос на 3,6 процента.

«Снижение роста ВВП обусловлено сокращением объемов в промышленности и строительстве. При этом отрасли товарного производства по сравнению с январем — июлем прошлого года «упали» на 9,1 процента. А вот в отраслях, оказывающих услуги, рост составляет 5 процентов», — рассказали в Нацстаткоме.

При подсчете ВВП и его изменений, в отличие от прошлого года, учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая республика. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе — июне в структуре ВВП наибольшая доля (47,8 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 0,4 процента.

Доля отраслей, производящих товары, сократилась на 4,3 процента и составила 37,5 процента.

Доля промышленности в структуре ВВП — 20,9 процента, что ниже аналогичного периода 2020-го на 3,3 процента.

Доля строительства снизилась до 5 процентов. Это на 1,3 процента меньше, чем в 2020 году.

Доля оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, напротив, увеличилась на 1,3 процента — до 14,8 процента.

Горнорудка тянет на дно

Рекордные показатели падения объемов в промышленности связаны прежде всего с проблемами горнорудного сектора. В первую очередь на них влияет «Кумтор». Без него промышленность показывает рост в 16,3 процента. С каждым месяцем показатель только увеличивается.

С учетом же добычи золота за месяц показатели улучшились только на 0,3 процента и по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику.

По итогам января — июля 2021 года падение объемов промышленного производства составило 10,3 процента.

Кроме того, падение связано с сокращением объемов производства фармацевтической (на 38,4 процента) и химической продукции (на 36,5 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 31,7 процента).

Есть отрасли промышленности, которые в этом году демонстрируют колоссальный рост. Например, Нацстатком отметил повышение в производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов в 1,7 раза, очищенных нефтепродуктов (на 43,1 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 40,8 процента).

Выросло производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 10,6 процента), текстиля, одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 9,3 процента).

Дорожают гречка и картофель

В январе — июле 2021-го по сравнению с декабрем 2020 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 7 процентов.

Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 10 процентов, алкогольные напитки и табачные изделия — на 8,3 процента, непродовольственные товары — на 4,7 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,5 процента.

В январе — июле цены выросли во всех регионах республики. Максимально (9,7 процента) — в Баткенской области. Здесь сильно подорожали продукты и безалкогольные напитки (на 13,8 процента), алкоголь и табачные изделия (на 13,6 процента).

В июле, в отличие от июня, цены и тарифы снизились на 0,2 процента.

Продукты и безалкогольные напитки подешевели на 0,9 процента. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,6 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,5 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,3 процента.

Зарплата растет у транспортников

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 19 тысяч 395 сомов.

Она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением строительства.

По итогам июня текущего года прожиточный минимум в стране составил 6 тысяч 332,05 сома, для пенсионеров — 5 тысяч 646,66 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам июня внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $3 миллиарда 291 миллион, что на 21,9 процента выше показателя 2020-го. Экспорт — $901,2 миллиона (падение на 9,5 процента), импорт — $2 миллиарда 389,8 миллиона (рост на 40,2 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $1 миллиард 537,5 миллиона.

Все будет зависеть от золота

В Евразийском банке развития отметили, что мировая экономика в июне-июле продолжила рост. Его подпитывает сверхмягкая денежно-кредитная политика крупнейших центробанков. Но неопределенность в отношении его устойчивости остается высокой.

Вспышки коронавируса возникают вновь и вновь, а мутации вируса заметно охладили оптимизм на рынках.

Ситуация в регионе операций ЕАБР в первом полугодии развивалась в русле мировых тенденций. Почти во всех странах наблюдались быстрые темпы восстановления экономики с пиком в апреле-мае и некоторым замедлением в июне. В Кыргызстане иная ситуация.

Динамика золоторудного сектора продолжает сдерживать экономическую активность в Кыргызстане.

Евразийский банк развития 

Без учета «Кумтора» экономический рост ускорился. Активно восстанавливаются розничная торговля и грузоперевозки. Масштабы падения объемов инвестиций и услуг, предоставляемых гостиницами и ресторанами, уменьшаются.

«По нашим оценкам, во втором полугодии экономический рост выйдет в положительную плоскость по мере наращивания объемов производства золота на руднике «Кумтор». Восстановительная динамика экономической активности будет носить неравномерный характер, что во многом обусловлено производственным циклом на руднике и развитием эпидемиологической ситуации», — заметил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

Эксперты подчеркивают, что рост цен в стране связан с низкой базой предыдущего года, удорожанием в мае продовольствия и нефти на мировом рынке, повышением стоимости мясной продукции в регионе, восстановлением внутреннего потребительского спроса. Недостаток плодоовощной продукции стал новым проинфляционным фактором, обусловившим стремительный рост внутренних цен.

«Мы полагаем, что инфляционное давление начнет ослабевать в четвертом квартале 2021-го и рост цен замедлится, хотя прирост останется выше целевого ориентира 5-7 процентов по итогам года», — заключили в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204288/
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