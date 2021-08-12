В Кыргызстане создают карту дислокации субъектов предпринимательства

Ведется работа по составлению цифровой карты дислокации объектов и субъектов предпринимательства в сфере торговли, работ и услуг, расположенных на территории городов Бишкека и Оша. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Для создания карты образованы межведомственные рабочие группы из числа сотрудников ГНС, Министерства внутренних дел и мэрий, а также составлен план по организации работ.

«Сотрудники ГНС также будут осуществлять контроль за наличием и соответствием маркировки на товары, организуют работу по формированию цифровой карты дислокации с дальнейшим ее тестированием, администрированию объектов имущества четвертой группы и наличия патента у субъектов, предоставляющих услуги перевозки пассажиров и грузов», — говорится в сообщении.

В электронную карту дислокации по Бишкеку и Ошу введены данные 16 тысяч 727 объектов и субъектов предпринимательства. Из них 12,4 тысячи расположены в Бишкеке и 4 тысячи 327 — Оше.

«Для наиболее точного определения количества объектов и субъектов предпринимательства в сфере торговли, работ и услуг на третьем этапе реализации проекта планируется интегрировать базу данных ГНС с базой данных кадастра. Это позволит улучшить контроль в том числе над арендодателями, предоставляющими услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества коммерческого и промышленного назначения», — рассказали в ведомстве.

Разработка единой электронной базы дислокации ведется в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур.