Итоги марта. Ситуация в экономике все хуже, а цены все выше

Пока власти Кыргызстана меняют Конституцию и проводят выборы, ситуация в стране ухудшается. Падение ВВП продолжается, как и рост цен практически на все продукты. Прогнозы экспертов неутешительны. Улучшения можно ждать только к концу года, но при условии, что эпидемиологическая ситуация в мире останется стабильной.

ВВП продолжает падение

За январь-март 2021 года объем ВВП Кыргызстана составил 118 миллиардов 362 миллиона сомов.

В 2020 году пандемия коронавируса и политические события привели к крупнейшему падению экономики Кыргызстана. Сейчас говорить о стабилизации ситуации не приходится. Наоборот, второй месяц ВВП продолжает снижаться.

За два месяца падение экономики достигло 9,4 процента. По сравнению с февралем оно ускорилось на 0,5 процента.

В Евразийском банке развития отметили, что падение сохраняется в промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, транспортном секторе, ресторанном и гостиничном бизнесе.

При подсчете ВВП и его изменения по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров мы закупаем в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

Экономическую активность в Кыргызстане ограничивают высокая неопределенность, сложная эпидемиологическая обстановка в стране и за рубежом.

Промышленность держат фармацевты

По итогам января-марта 2021 года падение объемов промышленного производства составило 17,9 процента.

Крайне сложная ситуация и в промышленном секторе. Постоянные разборки государства с горнорудными предприятиями приводят к тому, что показатели выпуска продукции на них падают. А именно этот сектор является локомотивом экономики. Но итоги первого квартала года говорят о значительном сокращении объемов производства.

Сократились объемы производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 38,4 процента), химической продукции (на 27,8 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 14,6 процента), а также в добыче полезных ископаемых (на 18,1 процента).

Рост отмечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 57,3 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 53 процента), фармацевтической продукции (на 19,1 процента), очищенных нефтепродуктов (16,5 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 10,1 процента).

Дорожают овощи, яйца и сахар

В январе-марте по сравнению с декабрем 2020 года рост цен по республике составил 3,2 процента. На алкогольные напитки и табачные изделия они выросли на 5,4 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 4,3 процента, непродовольственные товары — на 2 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,5 процента.

Повышение цен наблюдалось во всех регионах республики. Максимальный рост (4,4 процента) зафиксирован в Иссык-Кульской области. Там сильно подорожали продукты и безалкогольные напитки (на 7,5 процента).

Зарплаты растут в образовании

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 940 сомов.

В отличие от прошлого года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы искусства, развлечения и отдыха, строительства.

По итогам марта 2021 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 840,4 сома, для пенсионеров — 5 тысяч 183,97 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам февраля 2021 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $800,2 миллиона, что на 18,3 процента меньше показателя 2020-го. Экспорт — $233,7 миллиона (падение — на 25,5 процента), импорт — $566,5 миллиона (падение на 15 процентов).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $392,8 миллиона.

Роста ждем к лету

В Евразийском банке развития отметили, что экономический спад 2020 года стал для Кыргызстана самым глубоким за последние 26 лет. Он характеризовался повсеместным сокращением экономической активности.

В 2021 году ЕАБР прогнозирует восстановление экономического роста и рост ВВП на 3,9 процента.

Этому во многом будет способствовать значительное смягчение санитарных ограничений по сравнению с предыдущим годом. Но активизация произойдет только во второй половине года. Прогнозируемое увеличение притока денежных переводов окажет поддержку внутреннему спросу.

Ослабление карантинных мер в странах — торговых партнерах может положительно сказаться на кыргызстанских поставках за рубеж. Замедление инфляции ожидается в конце 2021 года до 7,3 процента.

Рост цен останется выше 10 процентов вплоть до сентября.

В банке отметили, что появление новых штаммов вируса может замедлить процесс открытия границ в странах — торговых партнерах КР. Это существенно скажется на ее экспортоориентированных отраслях и замедлит восстановление экономики.

«Среднегодовой курс кыргызского сома к доллару в 2021 году в рисковом прогнозе окажется на уровне 88,3 сома, что на 4 процента слабее базового. Инфляция из-за девальвации национальной валюты достигнет 10 процентов по итогам 2021 года. В 2023 году она замедлится до 4–4,7 процента в условиях слабого внутреннего спроса», — предупредили эксперты ЕАБР.