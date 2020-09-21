С 1 октября перестанут работать неидентифицированные электронные кошельки

С 1 октября 2020 года все неидентифицированные электронные кошельки будут отключены. Об этом напомнили в Национальном банке страны.

Отметим, что именно с этого времени вступает в силу положение Национального банка Кыргызской Республики, согласно которому запрещено использование неидентифицированных электронных кошельков. Чтобы «кошелек» не отключили, нужно обратиться в коммерческий банк, который обслуживает платежную систему. Кроме того, многие компании предоставляют возможность пользователям пройти идентификацию удаленно в режиме онлайн.

Напомним, что запрет на наличие и использование неидентифицированных электронных кошельков вводится для минимизации рисков в сфере противодействия террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также для противодействия запутыванию финансовых потоков и покупке запрещенных товаров.

«Кроме того, как показала практика, в случае сбоя в автоматизированной системе операторов систем электронных денег возврат денежных средств держателям неидентифицированных электронных кошельков будет затруднен», — подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.