Цифра дня. Объем операций через электронные кошельки достиг 1,4 миллиарда сомов

По итогам второго квартала 2019 года в Кыргызстане зарегистрировали более 1,4 миллиона электронных кошельков. Об этом сообщил Национальный банк.

По его данным, по сравнению с 2018-м показатель вырос почти в 1,6 раза.

Объем операций по оплате за товары и услуги, в отличие от аналогичного периода прошлого года, увеличился в 1,4 раза и составил 1,4 миллиарда сомов. Количество операций увеличилось на 0,25 процента и составило 4,1 миллиона.

С 1 января 2020-го все электронные кошельки в республике утратят анонимность. До этого времени пользователи должны идентифицировать их. В противном случае кошелек отключат.