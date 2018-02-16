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Экономика

Электронные кошельки двух сотовых компаний заработали в штатном режиме

Электронные кошельки Beeline и MegaCom c 16.00 заработали в штатном режиме. Об этом ИА «24.kg» сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев.

По его данным, Нацбанк разрешил использовать механизм пополнения электронных кошельков с баланса сотового телефона.

«Разрешение временное. Сколько оно будет действовать, мы точно не знаем. Пока можно пополнять кошельки с баланса абонентов сотовой связи до того момента, пока Нацбанк официально не озвучит позицию по поправкам в положение об электронных деньгах», — рассказал Айбек Куренкеев.

Напомним, что сегодня с 6.00 стало невозможно пополнять электронные кошельки Beeline и MegaCom с баланса абонента.
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