18:17
USD 79.35
EUR 92.87
RUB 1.04
Экономика

С 1 октября проведение операций по неидентифицированным кошелькам приостановят

С 1 октября 2020 года будет приостановлено проведение всех финансовых операций по неидентифицированным электронным кошелькам и мобильным приложениям агентов. Об этом еще раз напомнили в Национальном банке.

Именно с этого времени вступает в силу норма о запрете осуществления платежей неидентифицированными пользователями электронных кошельков и мобильных приложений агентов (МПА) платежных организаций (операторы сотовой связи).

«После 1 октября для держателей/пользователей сохранится возможность доступа к своему электронному кошельку для прохождения удаленной идентификации и верификации, использования доступной информации, а также отслеживания баланса своего электронного кошелька/лицевого счета телефона», — подчеркнули в Нацбанке.

Для прохождения процедуры идентификации нужно обратиться в коммерческий банк/платежную организацию или к ее агенту (соответствующему оператору сотовой связи) и пройти идентификацию лично с предъявлением паспорта либо в удаленном режиме, посредством сверки фото или с использованием видеосвязи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166324/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
С 1 октября перестанут работать неидентифицированные электронные кошельки
Режим карантина. Как платить за товары и услуги с карты
Цифра дня. Объем операций через электронные кошельки достиг 1,4 миллиарда сомов
Электронные кошельки двух сотовых компаний заработали в штатном режиме
Двум сотовым компаниям запретили пополнять кошельки с баланса телефона
Мобильные кошельки. Сотовые операторы и банки будут договариваться
Толкунбек Абдыгулов рассказал, как купил симку без паспорта
Сотовые операторы на финансовом рынке. Нацбанк предлагает ввести лицензирование
Мобильные кошельки. Нацбанк нарушает Конституцию
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;октября перестанут работать неидентифицированные электронные кошельки С 1 октября перестанут работать неидентифицированные электронные кошельки
Как нерасторопность правительства может оставить кыргызстанцев без тепла Как нерасторопность правительства может оставить кыргызстанцев без тепла
Казахстан начал возврат электроэнергии в&nbsp;Кыргызстан Казахстан начал возврат электроэнергии в Кыргызстан
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;21&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 сентября
Бизнес
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
24 сентября, четверг
18:15
Правительство одобрило Национальную рамку квалификаций. В ней девять уровней Правительство одобрило Национальную рамку квалификаций....
18:08
26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
18:02
С 1 октября проведение операций по неидентифицированным кошелькам приостановят
17:51
Выборы-2020. Драка в Араване: кандидатов двух партий сняли с гонки
17:45
Президенты Кыргызстана и Турции обсудили совместные планы на будущее