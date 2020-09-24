С 1 октября проведение операций по неидентифицированным кошелькам приостановят

С 1 октября 2020 года будет приостановлено проведение всех финансовых операций по неидентифицированным электронным кошелькам и мобильным приложениям агентов. Об этом еще раз напомнили в Национальном банке.

Именно с этого времени вступает в силу норма о запрете осуществления платежей неидентифицированными пользователями электронных кошельков и мобильных приложений агентов (МПА) платежных организаций (операторы сотовой связи).

«После 1 октября для держателей/пользователей сохранится возможность доступа к своему электронному кошельку для прохождения удаленной идентификации и верификации, использования доступной информации, а также отслеживания баланса своего электронного кошелька/лицевого счета телефона», — подчеркнули в Нацбанке.

Для прохождения процедуры идентификации нужно обратиться в коммерческий банк/платежную организацию или к ее агенту (соответствующему оператору сотовой связи) и пройти идентификацию лично с предъявлением паспорта либо в удаленном режиме, посредством сверки фото или с использованием видеосвязи.