Пандемия коронавируса погрузила мировую экономику в тяжелейшую рецессию

Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2020 года.

Отмечается, что в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2 процента. Это падение станет самым глубоким со времен Второй мировой войны.

Сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

«На фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, в странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается сжатие экономической активности на 7 процентов. В странах развивающихся и с формирующимся рынком в этом году прогнозируется спад на 2,5 процента — первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран как минимум за шестьдесят лет», — говорится в докладе.

Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6 процента. И это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.

Во Всемирном банке отмечают, что сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи окажут долговременное негативное воздействие на развитие человеческого капитала.

Базовый прогноз предполагает, что спад пандемии будет достаточным для отмены национальных мер по ее смягчению в странах с развитой экономикой к середине года, а в развивающихся — немного позже. При этом ожидается, что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во втором полугодии, а сбои на финансовых рынках не будут продолжительными.

В этом случае прогнозируется, что в 2021 году рост мировой экономики оживится и достигнет 4,2 процента.

Но этот прогноз отличается крайней неопределенностью. Налицо преобладание рисков негативного развития ситуации, включая повышенную продолжительность пандемии, потрясения в финансовой системе и нарушения глобальных торгово-сбытовых связей.

Еcли события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать падение на целых 8 процентов, а затем, в 2021 году, — вялый восстановительный рост немногим более чем на 1 процент. Производство в развивающихся странах сократится в этом году почти на 5 процентов.