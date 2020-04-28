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Экономика

ЕС выделит более 36 миллионов евро для поддержки Кыргызстана в борьбе с COVID-19

Европейский союз (ЕС) мобилизует более 36 миллионов евро в виде грантов для поддержки усилий Кыргызстана в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

Отмечается, что COVID-19 негативно повлияет на систему здравоохранения и социально-экономическую ситуацию в Кыргызстане. Поэтому нужно повысить готовность сектора здравоохранения к рискам и поддержать уязвимые слои населения в условиях кризиса. Поэтому выделяемые средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности, социальную защиту и продовольственную безопасность, здравоохранение, кризис-менеджмент, а также оказание помощи частному сектору.

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«Этим пакетом поддержки Европейский союз демонстрирует свое постоянное участие и солидарность с Кыргызстаном и ее народом во время этого глобального кризиса. Принятые нами меры направлены на решение самых срочных проблем, вызванных пандемией в Кыргызстане. ЕС как надежный партнер страны продолжит оказывать свою поддержку и после завершения кризиса», — отметил посол Европейского союза Эдуард Ауэр.

Пакет поддержки ЕС Кыргызстану включает грант в 30,8 миллиона евро, которые будут переведены непосредственно в казначейство для сокращения бюджетного дефицита после завершения всех двусторонних процедур. В эту сумму включается специальное финансирование для защиты самых уязвимых групп населения и обеспечения продовольственной безопасности, а также другие базовые услуги.

Что касается здравоохранения и кризис-менеджмента, ЕС переориентировал свои действующие в стране проекты и программы на оказание необходимой помощи населению и бенефициарам. Например, Госслужба исполнения наказаний (ГСИН) и Гостаможенная служба (ГТС) получили 4 тысячи 750 комплектов средств индивидуальной защиты (4 тысячи масок и 250 респираторов для ГСИН, 250 костюмов спецзащиты для ГТС). В рамках других проектов более 20 тысяч человек приняли участие в вебинарах на тему использования, оценки и распространения информации в интернете и борьбы с фейк-новостями о пандемии COVID-19.

Отметим, что ЕС стал вторым партнером по развитию, который выделил Кыргызстану денежную помощь для покрытия дефицита бюджета. Первым был Международный валютный фонд. Он предоставил $120,9 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151299/
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