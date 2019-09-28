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Экономика
Сюжет: Финансовая грамотность (20)

В два клика. Как не стоять в очередях и пользоваться услугами банков из дома

В Кыргызстане работают 24 банка. В каждом — очередь, несмотря на огромное количество филиалов и сберкасс. Избавить от необходимости отпрашиваться с работы могут цифровые сервисы, которые предлагают практически все финансово-кредитные учреждения страны.

Интернет и мобильный банк

Большинство банков работает с 8 утра до 6 вечера, как и основная часть кыргызстанцев. Что делать, если необходимо сходить в банк, но вы не можете вырваться? Или вам просто не хочется терять времени в очередях? Ответ прост: почти все банки предлагают дистанционное обслуживание по многим видам своих продуктов.

Одна из самых распространенных услуг, которые предоставляют финансово-кредитные учреждения, — интернет-банкинг.

Сидя за компьютером, ноутбуком, дома, на работе или в кофейне, вы получаете круглосуточный доступ к своим банковским счетам и услугам банка.

Есть еще такая цифровая услуга, как мобильный банкинг. Благодаря ему можно совершать те же операции, что и в интернет-банкинге, но через мобильное приложение банка с помощью смартфона.

Какой банкинг лучше

Точного ответа на вопрос нет. Все зависит от ваших предпочтений. Если удобнее работать с компьютера, то вы управляете счетами через интернет-банкинг. Если со смартфона — то через мобильный.

Это как зайти на Facebook или «ВКонтакте» — кто-то заходит на сайт, а кто-то через приложение.

Чтобы точно определить, чем пользоваться, надо подробно расспросить представителей вашего банка о наличии каких-либо отличий между возможностями их интернет-банкинга и мобильного приложения.

Некоторые банки ограничили возможности мобильного банкинга. Например, иногда платить налоги и штрафы можно только через интернет-банкинг, либо денежные переводы проходят только через него.

Другие банки, наоборот, делают ставку на мобильное приложение, добавив всякие фишки и сделав интерфейс максимально удобным.

И еще одна важная деталь. Уточняйте у своего банка, придется ли платить за пользование интернет- или мобильным банкингом. В каждом финансово-кредитном учреждении подход к этому разный. Поэтому лучше сразу все уточнить, чтобы не было неприятных сюрпризов.

Как подключить банкинг

Чтобы подключить интернет- или мобильный банкинг, надо идти в банк и писать заявление. После вам выдадут логин, пароль и/или ПИН-код, которые надо вводить при входе в интернет-банкинг или мобильное приложение.

Для использования мобильного банкинга необходимо еще скачать приложение банка.

В приложении, возможно, будут дополнительные способы авторизации, такие как настройка отпечатка пальца или QR-код, чтобы не вводить пароль каждый раз. Но тут все зависит от приложения банка.

При использовании интернет- или мобильного банкинга стоит всегда помнить о безопасности.

Устройство, с которого вы заходите на сайт интернет-банкинга, должно быть защищено антивирусом.

В случае утери мобильного телефона необходимо позвонить в банк и попросить заблокировать ваш аккаунт. Кроме того, никому не сообщайте и храните надежно пароли и коды доступа в систему.

Моментальные переводы и кредиты

Однако банкинг не единственная возможность пользоваться услугами финансово-кредитных учреждений. Есть и другие удобные и комфортные варианты.

Например, некоторые банки отдельно предлагают услуги мгновенных переводов между платежными картами (зачастую VISA и MasterCard) любых банков Кыргызстана. Часто есть возможность перевода на карты других стран мира. Это быстро и удобно.

Если вы хотите отправить кому-то деньги, то потребуется карта или ее данные — номер, CVV/CVC код и дата окончания срока ее действия. Надо знать и номер карты получателя.

После заполнения всех данных в интернет-банкинге или мобильном приложении вам на телефон придет код для ввода. Это делают для того, чтобы система убедилась — деньги переводит именно владелец карты, а не кто-то другой.

Цифровые решения помогают решать вопросы рассмотрения и выдачи кредитов в онлайн-режиме. Многие банки могут рассмотреть вашу заявку, если заполнить ее на их сайте. Это упростит процесс получения кредита и сэкономит время.

Банк предварительно может дать ответ: получите ли вы кредит, одобрят ли вам сумму, какие необходимо документы донести и так далее.

Некоторые финансово-кредитные учреждения пошли еще дальше и ускорили процесс получения мелких кредитов. Необходимо прийти в банк лишь раз. Как правило, крупные кредиты не дают, но суммы с четырьмя нулями в национальной валюте предлагаются.

Для этого необходимо отправить скан версии документов и заполнить заявку онлайн. Если все одобрят, вам отправят деньги на указанный счет.

Для удобства некоторые банки даже внедрили свой продукт в некоторые электронные или мобильные кошельки, чтобы удобнее брать кредиты.

Не стоит бояться современных технологий. Пора перестать стоять в очередях и начать смело пользоваться преимуществами современных решений.
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