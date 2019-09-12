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Экономика

Налоговая проверит, платят ли школы, детсады и больницы налоги от аренды

Государственная налоговая служба Кыргызстана планирует проверить образовательные и медицинские учреждения. Об этом распорядился ее председатель Кабыл Абдалиев.

Он потребовал от сотрудников принять необходимые меры к организации контроля исполнения законодательства в части уплаты налогов и страховых взносов хозяйствующими субъектами. В том числе глава ГНС остановился на проблемных участках в части администрирования налогов и страховых взносов.

Кабыл Абдалиев отметил слабую работу налоговиков по администрированию плательщиков единого налога. Он подчеркнул, что нет должного контроля в отношении предпринимателей, которые работают на основе единого налога и перешли в систему с патентов. Обратил он внимание и на заключение налоговых контрактов.

«К сожалению, нередки случаи, когда по результатам налогового поста устанавливают несоразмерно мизерную сумму налогового контракта для некоторых ресторанов или больших кафе. Нужно заключать налоговый контракт строго по законодательству», — заявил Кабыл Абдалиев.

Кроме того, налоговые органы должны провести работу по образовательным и медицинско-оздоровительным учреждениям. Речь о высших и средних специальных учебных заведениях, поликлиниках, больницах, школах, детских садах, которые сдают в аренду часть своей территории, кабинеты, подвальные или другие помещения. Арендаторы используют их под буфеты или столовые, аптеки, частные учебные центры или платные кабинеты по оказанию гражданам медицинских и других услуг. На территориях некоторых учреждений размещены платные парковки.

«Такие образовательные и медицинские учреждения занимаются предпринимательством. Налоги должны уплачивать также субъекты, которые на арендуемых ими помещениях оказывают частные услуги населению. И те и другие получают прибыль от аренды или от своей деятельности. Поэтому они должны уплачивать соответствующие налоги, в том числе подоходный налог и страховые взносы», — заключил председатель ГНС.
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