Как вырастить миллионера? Девять ошибок в финансовом воспитании детей

Основным примером финансовой грамотности для ребенка являются его родители. Сможет ли он управлять финансовыми средствами в будущем, если вы заложили неправильное отношение к деньгам у ребенка? Специалисты выделили девять основных ошибок, которых не стоит допускать в финансовом воспитании детей.

1 Чему учат сказки?

Неправильные сказки являются началом неправильного воспитания. Подумайте, какие сказки вы читаете детям? Может быть, о Золушке, ждущей принца, живя в нищете? Или об Илье Муромце, который лежал на печи до 33 лет и чудом обрел силу? А ведь такие примеры могут изначально заложить в ребенке комплексы и неправильное восприятие реальности.

Поэтому, прежде чем читать детям сказку, пропустите ее через фильтр собственного опыта, подумайте, чему она может научить их?

Однако не надо думать, что сказки совсем вредны и читать их не нужно. Нужно, но только надо быть рядом с ребенком и обсуждать с ним прочитанное, чтобы он сделал правильные выводы.

2 В семье не говорят о деньгах в присутствии детей

Эта ошибка в итоге приведет к тому, что в будущем ваш ребенок не будет знать, как решать финансовые вопросы, так как у него не было примера. Ему придется самому формировать мнение о назначении денег. Дети могут вырасти беззаботными, потому что деньги для них никогда не были пищей для размышления.

Ребенок будет извлекать информацию о деньгах извне, и она может оказаться неправильной.

Разговаривайте с детьми о финансах. Необязательно обсуждать ценные бумаги или процентные ставки, однако они должны знать, откуда деньги берутся, как расходуются.

В случае с финансовыми трудностями не стоит скрывать от ребенка правду. Лучше объяснить, что в жизни бывают такие моменты, что они временные и случаются у всех. Объясните, почему необходимо отказаться от ненужных и лишних расходов. Так дети будут морально готовы к таким ситуациям в будущей взрослой жизни.

3 Неправильные слова

Не стоит говорить ребенку: «У нас нет денег, мы не можем себе это позволить». Важно подбирать правильные слова, когда говорите о деньгах.

Дети почувствуют себя виноватыми или обделенными. Вы всегда можете объяснить им ситуацию. Чтобы настроить чадо правильно, лучше сказать, что большая часть денег идет на то и это, что на данный момент это самый верный способ распределения средств и какие выгоды несет в себе оно таким образом.

4 Манипуляция деньгами

Вспомните, сколько раз вы слышали от родителей или сами произносили: «Не получишь денег, если будешь плохо себя вести»? Так делать ни в коем случае нельзя.

Вы обеспечиваете ребенка, но не должны использовать это для управления, более того, в качестве угроз.

Вы же не показываете отношения к ребенку, давая деньги? Давая их, вы позволяете ему чувствовать себя взрослым, распорядиться ими самостоятельно и нести ответственность. Вы не должны поощрять за выполнение домашнего задания. Так он может привыкнуть, что его прямые обязанности — это труд за деньги, а не зона его ответственности — чистота и порядок в своей жизни. Дети должны понимать, что есть дела, которые необходимо выполнять ради пользы, поддержки других и личного комфорта.

5 Покупаете ребенку все, что он попросит

В данном случае ребенок не будет адекватно воспринимать ценность денег. Он может привыкнуть, что получает все без особых усилий. Такой ребенок рискует вырасти в транжиру и человека «в долгах и кредитах», ведь ему необходимо иметь все, что он хочет.

Объясните детям ситуацию и предложите сэкономить деньги ради чего-то более стоящего. Предложите накопить на понравившуюся ребенку вещь. Так он научится планировать траты и ставить долгосрочные цели.

6 Не даете ребенку карманные деньги

Если вы не даете ребенку карманные деньги, вы лишаете его практики в управлении личным бюджетом. То, чему он мог бы научиться, будучи подростком, ему придется наверстывать во взрослой жизни. Поэтому важно давать детям карманные деньги.

Давая деньги на карманные расходы, вы должны обеспечить свободу в распоряжении ими.

Конечно, необходимо направить ребенка, объяснить, как следует их тратить. Главное, не вмешивайтесь в управление. Методом проб и ошибок он поймет, что лучше контролировать и планировать свой бюджет.

Необходимо соблюдать график выдачи карманных денег. Сначала их нужно давать каждый день, потом — раз в неделю, в подростковом возрасте — раз в месяц. Самое главное — в случае необоснованных трат вначале или потери надо стараться не возмещать «исчезнувшие» средства.

7 Говорить, что деньги — это плохо

«Деньги — корень всех зол», «Деньги портят человека», «Не в деньгах счастье» — эти фразы закладывают неверное отношение к финансам. Такую же роль играют и мультфильмы, фильмы, сказки, где богатый человек — злодей, а бедняк — хороший.

Ребенок может подумать, что лучше быть бедным, но с чистой душой, не подозревая, что можно быть и финансово успешным с чистой душой.

Лучше объяснить, что финансовое благополучие в его руках и он может достигнуть его, правильно управляя своими деньгами.

8 Не подаете пример

Если дети не видят, как вы планируете бюджет или отказываетесь от импульсивных покупок, то и примера у них не будет. Научите их составлять бюджет, посоветуйтесь с ними, как правильнее распланировать деньги.

Когда вы покупаете что-то или, наоборот, отказываетесь от чего-то, тоже объясните ребенку свои помыслы, зачем и для чего вы поступили именно так.

9 Не объясняете важность сбережений и инвестиций

Недостаточно приучить ребенка правильно распоряжаться деньгами. Важно привить культуру сбережений и инвестиций. Дети должны научиться откладывать. Более того, они должны понять, что деньги должны работать, а не храниться в копилке.

Вам следует объяснить, что могут настать случаи, когда ребенку могут помочь накопленные им средства. Также вы должны объяснить, что деньги со временем обесцениваются, поэтому они должны работать и приносить пассивный доход.