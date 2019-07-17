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Экономика

В Кыргызстане утверждена концепция развития ювелирной отрасли

Утверждена концепция развития ювелирной отрасли Кыргызстана на 2019-2022 годы. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что документ разработан для формирования благоприятных условий развития ювелирной отрасли, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности отечественных предприятий по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов.

Документ определяет цели, задачи и приоритеты развития отрасли для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, увеличения экспорта ювелирной продукции, создания рабочих мест, увеличения соответствующих налоговых поступлений в бюджет всех уровней и создание благоприятного инвестиционного климата.

Концепция ставит цель достичь к концу 2022-го годового объема потребления золота и серебра отечественными предприятиями до 1 тонны.

«Это будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в количестве 2,5 тысячи человек, занятых в ювелирной отрасли. Для эффективной реализации документа в него включены планы по разработке госпрограммы по поддержке предприятий ювелирной отрасли», — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено повышение конкурентоспособности предприятий ювелирной отрасли, стимулирование мер, направленных на поддержку импортозамещения и развития экспорта ювелирной продукции. Планируется, что будет оказываться содействие в обеспечении сырьем с учетом как внешних, так и внутренних источников поступления, реализация которых рассчитана на период до 2023 года.
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