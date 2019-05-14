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Экономика

В Кыргызстане 497 тысяч 934 налогоплательщика сдали декларации

На 14 мая 2019 года Единую налоговую декларацию представили 497 тысяч 934 налогоплательщика. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Государственной налоговой службы Айдай Карагулова.

По ее данным, по сравнению с 2018-м сдали на 23 тысячи 683 декларации больше. В том числе их сдали 58 тысяч 323 государственных и муниципальных служащих, 45 тысяч 452 организации и 214 тысяч 38 индивидуальных предпринимателей.

ЕНД сдали 130 тысяч 453 физических лица, в том числе крестьянские и фермерские хозяйства и владельцы движимого и недвижимого имущества. Еще 29 тысяч 759 деклараций подали лица, не имеющие облагаемых доходов.
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