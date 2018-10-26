Дословно. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

Сегодня на заседании правительства Кыргызстана министр финансов Адылбек Касымалиев пожаловался, что ему трудно защищать бюджет в Жогорку Кенеше.

Проблема в том, что некоторые министры жалуются депутатам, что «они попросили одну сумму, а им дали другую». «Начинают письма писать. Нам из-за этого приходится сложно при защите бюджета», — пожаловался Адылбек Касымалиев.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поддержал главу Минфина и посоветовал министрам обращаться с письмами к курирующим их ведомства вице-премьерам.