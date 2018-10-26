Дословно. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

Сегодня на заседании правительства Кыргызстана министр финансов Адылбек Касымалиев пожаловался, что ему трудно защищать бюджет в Жогорку Кенеше.
Проблема в том, что некоторые министры жалуются депутатам, что «они попросили одну сумму, а им дали другую». «Начинают письма писать. Нам из-за этого приходится сложно при защите бюджета», — пожаловался Адылбек Касымалиев.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поддержал главу Минфина и посоветовал министрам обращаться с письмами к курирующим их ведомства вице-премьерам.
Если бы деньги были, мы бы всем их дали. Если мы не даем средств, то или денег не хватает, или есть более важные вопросыМухаммедкалый Абылгазиев