14:03
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Дословно

Дословно. Кандидат в президенты Садыр Жапаров

В Кыргызстане стартовала агитационная кампания претендентов на высший государственный пост.

Садыр Жапаров начал свои встречи с избирателями в Таласской области. Люди собрались на стадионе областного центра, чтобы услышать предвыборную программу кандидата и задать свои вопросы.

Садыр Жапаров попросил кыргызстанцев не называть его и других чиновников, обращаясь к ним со словом «великий».

По его словам, называть великим можно только бога, а не простых людей.

Прошу не обращаться ни ко мне, ни к любому другому чиновнику как «великий» (улуу).

Садыр Жапаров
Ссылка: https://24.kg/doslovno/176741/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. ЦИК ответила на жалобу, поданную на Садыра Жапарова
Выборы президента. ЦИК рассматривает жалобу на Садыра Жапарова
Я сейчас никто. Садыра Жапарова просят отпустить арестованных их родственники
Глава Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказался сватом Садыра Жапарова
Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
В ГКНБ заинтересовались информацией об агрессии в соцсетях сторонников Жапарова
Садыр Жапаров выступил за сохранение статуса русского языка в Кыргызстане
Суды Кыргызстана: когда избирательность важнее закона
Агрессия сторонников Садыра Жапарова вызывает обеспокоенность активистов
Супруга Садыра Жапарова дала интервью журналистам: он уверен в поддержке народа
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
15 декабря, вторник
14:00
Дети мигрантов. Не защитили родители, поможет соцслужба? Дети мигрантов. Не защитили родители, поможет соцслужба...
13:52
В Бишкеке сотрудники милиции нашли борсетку с $3,5 тысячи и вернули хозяину
13:40
Незаконное обогащение. Судью Осмоналиева временно отстранили от должности
13:35
Митинг против ПДП. К участникам акции протеста вышел советник мэра
13:33
Спецшколы в Бишкеке возобновят работу со следующей недели