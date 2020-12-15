Дословно. Кандидат в президенты Садыр Жапаров

В Кыргызстане стартовала агитационная кампания претендентов на высший государственный пост.

Садыр Жапаров начал свои встречи с избирателями в Таласской области. Люди собрались на стадионе областного центра, чтобы услышать предвыборную программу кандидата и задать свои вопросы.

Садыр Жапаров попросил кыргызстанцев не называть его и других чиновников, обращаясь к ним со словом «великий».

По его словам, называть великим можно только бога, а не простых людей.