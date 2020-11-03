Дословно. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров

Продолжается рабочая поездка исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова по регионам Кыргызстана.

Накануне он встречался с жителями Баткена, сегодня до обеда провел встречу с жителями Оша и одноименной области, после ответил на вопросы жителей Джалал-Абада.

Садыр Жапаров рассказал джалалабадцам, что взял ответственность за страну не один, а с Камчыбеком Ташиевым.

Омурбек Текебаев сказал, что раньше была должность госсекретаря, теперь появилась должность «доссекретаря». Камчыбек Ташиев не доссекретарь, а председатель ГКНБ. Его критикуют: вместо обеспечения национальной безопасности начал борьбу с коррупцией. Коррупционеры — это наши самые опасные внутренние враги. Садыр Жапаров

Садыр Жапаров сообщил, что Камчыбек Ташиев возглавит комиссию по демаркации и делимитации границы. «На него возлагается еще одна большая ответственность. Он будет вести работу с Узбекистаном и Таджикистаном по вопросам границы», — сказал он.