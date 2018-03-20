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Бизнес

Не упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в коде «755» — участвуй в аукционе!

Участвуй в открытом интернет-аукционе и стань обладателем лучших номеров категории «платина» с новым кодом «755» от MegaCom!

Номер легко запоминается, он будет работать на имидж своего обладателя и обязательно подчеркнет его индивидуальность. Красивые номера в коде «755» действуют в рамках тарифного плана «Хайп», который предлагает несгораемые Гб Интернета на максимальной скорости и бесплатные звонки и SMS внутри сети.

Сделай подарок себе и своим близким!

Чтобы стать участником, необходимо быть старше 18 лет, иметь активную SIM-карту MegaCom и на балансе сумму не менее 1000 сомов.

Пройти регистрацию и предложить свою ставку за тот или иной лот можно при помощи SMS-сообщений. На каждый выставленный «платиновый» номер вносится задаток в размере 1000 сомов. По завершении аукциона эта сумма возвращается всем участникам, кроме победителя.

Кроме этого, есть возможность отправить SMS-сообщение с указанием блиц-цены. В этом случае указанный лот выкупается сразу, без участия в торгах.

Время проведения аукциона: с 20 марта 2018 года по 31 мая 2018 года.

С подробными правилами и условиями участия можно ознакомиться здесь.  
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