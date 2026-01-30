15:11
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Бизнес

JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне

Кыргызстан — страна талантов и цифрового прорыва. MBANK представил свой официальный гимн, который стал не просто корпоративной песней, а настоящим манифестом гордости за отечественный продукт.

В записи трека приняли участие звездные представители современной кыргызской музыки, каждый из которых привнес в проект свою уникальную энергию.

  • JAX 02.14 — хитмейкер и один из самых популярных исполнителей страны, чьи треки неизменно покоряют чарты.

  • Тамга — артистка, которая ломает стереотипы о женском рэпе, мастерски сочетая дерзкую читку и нежную лирику.

  • FREEMAN 996 — самобытный хип-хоп исполнитель, чье творчество пропитано искренностью и современным ритмом города.

Больше, чем просто музыка

Гимн пропитан глубоким смыслом: «Улутуң кандай болсо деле баары бир» (Неважно, какой ты национальности) и «Кыргызстаныбыз биригип» (Наш Кыргызстан, объединившись). Эти строки подчеркивают главную ценность банка — единство народа и доступность технологий для каждого жителя страны: от высоких гор до центров городов.

Повод для национальной гордости

Главный акцент в гимне сделан на том, что MBANK — первая экосистема, созданная в Кыргызстане. В эпоху глобализации особенно ценно, что продукт, который по качеству признают во всем мире, рожден на нашей земле.

«MBANK продолжает расти и развиваться дальше вместе с Кыргызстаном. Мы хотим, чтобы каждый кыргызстанец, открывая приложение, чувствовал сопричастность к большому успеху всей страны. Наша экосистема — это доказательство того, что в Кыргызстане могут создаваться IT-продукты мирового уровня. Мы не просто идем в ногу со временем, мы задаем драйв», — отметил Марат Торалиев, первый заместитель председателя правления по стратегическому и цифровому развитию.

Экосистема для людей

В куплетах поется о том, как технологии облегчают жизнь граждан: «Максатыбыз — жеңилдеш». Стремление к развитию не только компании MBANK, но и Кыргызстана в целом — это те ценности, которые транслирует трек.

Этот гимн призывает каждого соотечественника верить в свои силы и гордиться тем, что «Первый цифровой» — это наше, родное. Когда мы вместе, мы всегда на пьедестале!

Прочувствуйте энергию единства и масштаб цифрового развития нашей страны — смотрите новый клип на гимн MBANK на YouTube прямо сейчас! Будьте на одной волне с будущим Кыргызстана!

MBANK — первый цифровой! Сделан в Кыргызстане!

Cлушайте трэк на площадках AppleMusic, Spotify, Yandex музыка, Youtube канал MBANK.

Director: Mirlan Satkymbaev Producer: @mirlansatkymbaev Animation and VFX: Abramov Stepan, Borboev Shakhnazar VFX Compositor: @r.askarbekov Sound design: @cheatingrandma, @azamideee Music producer: Эрлан Ташполотов Record / Mastering: Atai Dalbaev Production: @curltai_production Distribution: @curltai.music
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359960/
просмотров: 595
Версия для печати
Материалы по теме
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
«Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
Бизнес
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
30 января, пятница
15:06
Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
14:59
Повторные выборы в округе № 13. Двое граждан отказались от участия
14:52
В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана
14:45
В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах
14:39
Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ