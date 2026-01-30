JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне

Кыргызстан — страна талантов и цифрового прорыва. MBANK представил свой официальный гимн, который стал не просто корпоративной песней, а настоящим манифестом гордости за отечественный продукт.

В записи трека приняли участие звездные представители современной кыргызской музыки, каждый из которых привнес в проект свою уникальную энергию.

JAX 02.14 — хитмейкер и один из самых популярных исполнителей страны, чьи треки неизменно покоряют чарты.

Тамга — артистка, которая ломает стереотипы о женском рэпе, мастерски сочетая дерзкую читку и нежную лирику.

FREEMAN 996 — самобытный хип-хоп исполнитель, чье творчество пропитано искренностью и современным ритмом города.

Больше, чем просто музыка

Гимн пропитан глубоким смыслом: «Улутуң кандай болсо деле баары бир» (Неважно, какой ты национальности) и «Кыргызстаныбыз биригип» (Наш Кыргызстан, объединившись). Эти строки подчеркивают главную ценность банка — единство народа и доступность технологий для каждого жителя страны: от высоких гор до центров городов.

Повод для национальной гордости

Главный акцент в гимне сделан на том, что MBANK — первая экосистема, созданная в Кыргызстане. В эпоху глобализации особенно ценно, что продукт, который по качеству признают во всем мире, рожден на нашей земле.

«MBANK продолжает расти и развиваться дальше вместе с Кыргызстаном. Мы хотим, чтобы каждый кыргызстанец, открывая приложение, чувствовал сопричастность к большому успеху всей страны. Наша экосистема — это доказательство того, что в Кыргызстане могут создаваться IT-продукты мирового уровня. Мы не просто идем в ногу со временем, мы задаем драйв», — отметил Марат Торалиев, первый заместитель председателя правления по стратегическому и цифровому развитию.

Экосистема для людей

В куплетах поется о том, как технологии облегчают жизнь граждан: «Максатыбыз — жеңилдеш». Стремление к развитию не только компании MBANK, но и Кыргызстана в целом — это те ценности, которые транслирует трек.

Этот гимн призывает каждого соотечественника верить в свои силы и гордиться тем, что «Первый цифровой» — это наше, родное. Когда мы вместе, мы всегда на пьедестале!

Прочувствуйте энергию единства и масштаб цифрового развития нашей страны — смотрите новый клип на гимн MBANK на YouTube прямо сейчас! Будьте на одной волне с будущим Кыргызстана!

MBANK — первый цифровой! Сделан в Кыргызстане!

Cлушайте трэк на площадках AppleMusic, Spotify, Yandex музыка, Youtube канал MBANK.

Director: Mirlan Satkymbaev Producer: @mirlansatkymbaev Animation and VFX: Abramov Stepan, Borboev Shakhnazar VFX Compositor: @r.askarbekov Sound design: @cheatingrandma, @azamideee Music producer: Эрлан Ташполотов Record / Mastering: Atai Dalbaev Production: @curltai_production Distribution: @curltai.music





