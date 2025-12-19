«Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей

ОАО «Айыл Банк» получило официальное разрешение Национального банка Кыргызской Республики на операции с драгоценными металлами, включая аффинированные стандартные и мерные слитки других эмитентов, а также монеты из банковского серебра, золота и платины высоких проб в наличной форме.

Получение данного разрешения подтверждает высокий уровень финансовой устойчивости и надежности ОАО «Айыл Банк», а также его соответствие всем регуляторным требованиям и стандартам работы с драгоценными металлами.

В рамках расширения своей деятельности банк получил право осуществлять полный спектр операций с драгоценными металлами, в том числе:

операции с аффинированными мерными слитками, эмитируемыми Национальным банком;

операции с аффинированными стандартными и мерными слитками других эмитентов в обезличенном (безналичном) виде;

операции с аффинированными стандартными и мерными слитками других эмитентов, а также с монетами из банковского серебра, золота и платины высоких проб в наличной форме.

Расширение перечня операций позволит ОАО «Айыл Банк» предложить клиентам новые инвестиционные инструменты и дополнительные возможности для сохранения и приумножения средств, в том числе в условиях повышенного интереса к защитным финансовым активам.