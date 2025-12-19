17:17
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Бизнес

«Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей

ОАО «Айыл Банк» получило официальное разрешение Национального банка Кыргызской Республики на операции с драгоценными металлами, включая аффинированные стандартные и мерные слитки других эмитентов, а также монеты из банковского серебра, золота и платины высоких проб в наличной форме.

Получение данного разрешения подтверждает высокий уровень финансовой устойчивости и надежности ОАО «Айыл Банк», а также его соответствие всем регуляторным требованиям и стандартам работы с драгоценными металлами.

В рамках расширения своей деятельности банк получил право осуществлять полный спектр операций с драгоценными металлами, в том числе:

  • операции с аффинированными мерными слитками, эмитируемыми Национальным банком;
  • операции с аффинированными стандартными и мерными слитками других эмитентов в обезличенном (безналичном) виде;
  • операции с аффинированными стандартными и мерными слитками других эмитентов, а также с монетами из банковского серебра, золота и платины высоких проб в наличной форме.

Расширение перечня операций позволит ОАО «Айыл Банк» предложить клиентам новые инвестиционные инструменты и дополнительные возможности для сохранения и приумножения средств, в том числе в условиях повышенного интереса к защитным финансовым активам.

ОАО «Айыл Банк» продолжает укреплять свои позиции на финансовом рынке Кыргызстана, последовательно расширяя продуктовую линейку и внедряя новые решения для частных и корпоративных клиентов.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/355257/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
«Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
«Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
«Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
«Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
«Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
«Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
Популярные новости
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
19 декабря, пятница
17:02
Бывший президент Ирака избран новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бывший президент Ирака избран новым Верховным комиссаро...
16:49
В аппарате ЖК кадровые перестановки: назначены новый руководитель и его замы
16:41
Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
16:28
Дорогу в ущелье Чункурчак очистили от снега
16:21
Бишкек вошел в тройку самых загрязненных городов мира по качеству воздуха