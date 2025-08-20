«Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram

Международная система денежных переводов MoneyGram стала доступна во всех отделениях «Банка Компаньон». Услуга позволит клиентам отправлять и получать деньги в более 200 странах мира — быстро, удобно и без необходимости открывать банковский счет.

MoneyGram работает на рынке более 70 лет и насчитывает свыше 440 тысяч пунктов обслуживания по всему миру, включая национальные почтовые службы, банки и крупнейшие розничные сети.

В «Банке Компаньон» отмечают, что основными преимуществами сервиса являются высокая скорость доставки средств (10–15 минут в любую точку мира) и простота процедуры.

Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов иметь надежный и удобный способ поддержать родных, находящихся за границей. Сотрудничество с MoneyGram расширяет наши возможности и делает международные переводы еще доступнее. Пресс-служба «Банка Компаньон»

Как отправить и получить перевод

Отправителю необходимо прийти в отделение «Банка Компаньон» с паспортом, указать Ф.И.О. получателя, страну и город назначения, внести сумму перевода и комиссию, после чего получить уникальный код и передать его получателю.

Чтобы забрать перевод, получателю достаточно предъявить паспорт и сообщить код специалисту банка.

Для кого будет полезно

Сервис ориентирован на тех, кто работает за границей и регулярно отправляет средства домой, путешественников, а также он удобен для семей студентов, обучающихся за рубежом.

Более подробная информация о системе доступна на официальном сайте MoneyGram (MoneyGram Corporate).

О MoneyGram: MoneyGram соединяет мир, делая перемещение денег через границы беспрепятственным, доступным и надежным для всех. Ежегодно более 50 миллионов человек используют услуги по переводу денег, чтобы отправить своим близким по всему миру в общей сложности более $40 миллиардов. Имея более 440 тысяч пунктов обслуживания в более чем 200 странах и территориях, MoneyGram помогает людям отправлять деньги на более чем 5 миллиардов банковских счетов и мобильных кошельков. Компания MoneyGram, штаб-квартира которой находится в Далласе, штат Техас, четыре года подряд входит в число лучших работодателей США.

