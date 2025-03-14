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Бизнес

Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank

O!Bank предлагает депозиты в долларах США с высокой доходностью и выгодными условиями.

Успейте открыть депозит в долларах США под 4,25 процента годовых на 12 месяцев. Это отличная возможность сохранить и увеличить свои сбережения.

Преимущества:

• проценты начисляются каждый месяц;
• свободное пополнение без ограничений;
• ваши средства под надежной защитой;
• быстрое оформление депозита и удобный контроль денег в супераппе «Мой О!».

Условия:

• 2 процента годовых на три месяца;
• 2,5 процента годовых на шесть месяцев;
• 4,25 процента годовых на 12 месяцев;
• 4 процента годовых на 24 месяца.

Как открыть депозит:

• скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в App Store или Google Play;
• перейдите в раздел O!Bank и выберите «Депозиты»;
• нажмите «Открыть», заполните данные и подтвердите.

Банк является участником Агентства по защите депозитов КР, а значит вклады до 1 миллиона сомов застрахованы.

Рассчитать доход можно на сайте.

Акция действует до 3 апреля 2025 года. ГЭПС в долларах США — от 2,05 до 4,13 процента.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/322841/
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