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Бизнес

Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?

O!Bank продолжает улучшать возможности безналичных платежей и предлагает выгодные условия для предпринимателей.

Преимущества POS-терминалов с ККМ от O!Bank:

• прием платежей по картам и по QR — 0 процентов;
• бесплатное обслуживание ККМ;
• быстрая и бесплатная установка;
• бесплатное обслуживание и предоставление чековой ленты;
• обработка и отправка данных в ГНС;
• отсутствие расходов за физический кассовый аппарат ККМ;
• интеграция с банковским счетом любого банка;
• круглосуточная онлайн-поддержка.

Подключите Smart POS-терминал c функцией ККМ от O!Bank и воспользуйтесь рядом преимуществ.

Бесплатный прием платежей по всем картам и QR-коду

Принимайте любые платежи по картам и QR-коду без комиссии в течение трех месяцев. Акция действует для индивидуальных предпринимателей, подключившихся в период с 9 декабря 2024 года по 9 марта 2025-го.

Условия:

• акция действует на оборот до 500 тысяч сомов в месяц;
• при превышении оборота комиссия будет начисляться только на ту сумму, которая превышает этот лимит;
• порог в 500 тысяч сомов обнуляется в начале каждого следующего месяца.

Бесплатное обслуживание ККМ

Используйте ККМ на POS-терминалах O!Bank без оплаты за обслуживание. Акция действует для партнеров, подключившихся в период с 1 февраля 2025 года по 31 августа 2025-го. Условия акции не распространяются на кассы, работающие на базе Windows.

Закажите Smart POS-терминал с ККМ прямо сейчас на выгодных условиях!

Оставьте заявку:

  • по номеру 0705000303;
  • в мессенджерах Whatsapp или Telegram.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319034/
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