Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?

O!Bank продолжает улучшать возможности безналичных платежей и предлагает выгодные условия для предпринимателей.

Преимущества POS-терминалов с ККМ от O!Bank:

• прием платежей по картам и по QR — 0 процентов;

• бесплатное обслуживание ККМ;

• быстрая и бесплатная установка;

• бесплатное обслуживание и предоставление чековой ленты;

• обработка и отправка данных в ГНС;

• отсутствие расходов за физический кассовый аппарат ККМ;

• интеграция с банковским счетом любого банка;

• круглосуточная онлайн-поддержка.

Подключите Smart POS-терминал c функцией ККМ от O!Bank и воспользуйтесь рядом преимуществ.

Бесплатный прием платежей по всем картам и QR-коду

Принимайте любые платежи по картам и QR-коду без комиссии в течение трех месяцев. Акция действует для индивидуальных предпринимателей, подключившихся в период с 9 декабря 2024 года по 9 марта 2025-го.

Условия:

• акция действует на оборот до 500 тысяч сомов в месяц;

• при превышении оборота комиссия будет начисляться только на ту сумму, которая превышает этот лимит;

• порог в 500 тысяч сомов обнуляется в начале каждого следующего месяца.

Бесплатное обслуживание ККМ

Используйте ККМ на POS-терминалах O!Bank без оплаты за обслуживание. Акция действует для партнеров, подключившихся в период с 1 февраля 2025 года по 31 августа 2025-го. Условия акции не распространяются на кассы, работающие на базе Windows.

Закажите Smart POS-терминал с ККМ прямо сейчас на выгодных условиях!

Оставьте заявку:

по номеру 0705000303;

в мессенджерах Whatsapp или Telegram .

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.