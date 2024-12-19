Экосистема «Мой О!» продолжает расширять спектр услуг, предлагая пользователям удобные и выгодные сервисы для повседневной жизни — от финансов до онлайн-шопинга.

Абоненты любых операторов связи в Кыргызстане могут воспользоваться всеми преимуществами супераппа «Мой О!».

Почему стоит установить приложение «Мой О!»?

1 Еженедельные розыгрыши и крупные призы: каждую неделю за платежи и переводы разыгрываются 50 тысяч, 200 тысяч и 1 миллион сомов, а главный приз — 10 миллионов сомов;

розыгрыш шести новеньких iPhone 16 Pro за покупки на O!Market от 1 тысячи сомов.

2 O!Bank Суперапп предлагает весь спектр банковских услуг, включая онлайн-кредиты, депозиты, платежи и переводы как по Кыргызстану, так и за границу. Пользователи могут легко управлять своими финансами не выходя из дома, что значительно сэкономит время.

3 Карты с кешбэком Карты Visa O!Bank моментально возвращают 2 процента с каждого платежа в POS-терминалах или в интернете. Получить можно в любом О!Store с паспортом, всего за 3 минуты и бесплатно.

4 Переводы без комиссии Приложение позволяет осуществлять переводы на все карты, счета или электронные кошельки любых банков Кыргызстана без комиссии. Это делает финансовые операции более доступными и выгодными для пользователей.

5 O!Market Онлайн-маркетплейс, где доступно более 55 тысяч товаров с бесплатной доставкой и кешбэком 2 процента. Пользователи могут найти все необходимое — от продуктов питания до электроники всего в несколько кликов. Кроме того, за первый заказ на O!Market можно получить 300 бонусов.

6 Госуслуги В «Мой О!» доступны более 200 государственных услуг, что значительно упрощает взаимодействие граждан с государственными учреждениями. Пользователи могут получать документы, оплачивать штрафы и многое другое быстро и удобно, не теряя свое время в очередях.

7 ОСАГО Суперапп предлагает обязательное автострахование ОСАГО без комиссии и с кешбэком 10 процентов. Это позволяет защитить свои автомобили от ДТП, получая моментальный бонус от суммы платежа.

8 Подарочные карты «Мой О!» также предлагает сервис подарочных сертификатов, которые можно приобрести для родных и близких с кешбэком 5 процентов. Это отличный способ порадовать своих близких полезными подарками.

9 Плати потом Беспроцентная рассрочка на товары и услуги до 10 тысяч сомов. Услуга доступна без комиссии и без переплат до семи дней.

10 O!Travel Путешественники оценят сервис O!Travel, который предлагает дешевые авиабилеты с кешбэком 2 процента. Это идеальное решение для тех, кто хочет сэкономить на перелетах и наслаждаться путешествиями.

Суперапп «Мой О!» стал незаменимым помощником для пользователей всех операторов связи в Кыргызстане, предлагая удобство и разнообразие услуг в одном приложении.

Скачайте прямо сейчас из Google Play или App Store и откройте для себя все преимущества «Мой О!» уже сегодня!

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024–10.02.2025. Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР. Подробнее: udacha.o.kg.

Срок проведения лотереи в КР: 18.11.2024 — 22.12.2024. Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 420 от 13.11.2024 г. Подробнее: market.o.kg/lottery.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kg.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017. Подробнее: dengi.kg.

Сервис кредитования предоставляется ОсОО «МКК «Акча Булак». Свидетельство НБ КР об учетной регистрации № 512 от 22.06.2022. Подробнее: akchabulak.kg.