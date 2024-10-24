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Бизнес

MBANK предупреждает о новом виде мошенничества: будьте внимательны!

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK совместно с прокуратурой города Бишкека и главным управлением внутренних дел предупреждают граждан о новом способе, которым злоумышленники пытаются получить доступ к их финансовым данным.

Мошенники отправляют через мессенджеры файл с расширением .apk, но с названием «фото». Сообщение обычно содержит текст: «Это ты на фото?» или «Тебя узнали на этом фото». Такой файл вызывает интерес, но на самом деле представляет собой установочный файл для вредоносной программы.

После открытия файла на устройство проникает вирус, который может обойти даже двухфакторную аутентификацию и получить доступ к личным данным, включая финансовые средства. Таким образом, мошенники могут красть деньги с ваших счетов, обходя многие уровни защиты.

Так, по последним данным, с января 2024 года в автоматизированной информационной системе «Единый реестр преступлений» зарегистрировано более 1 тысячи 288 сообщений касающихся действий, связанных с приложение MBANK ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», по результатам проверки которых возбуждено 550 уголовных дел по фактам мошенничества.

Как защитить себя от этого вида мошенничества?

  1. Никогда не открывайте подозрительные файлы. Если вам отправили сообщение с незнакомым файлом или ссылкой, не открывайте его без подтверждения от отправителя, даже если сообщение выглядит как от знакомого человека.

  2. Не устанавливайте файлы с расширением .apk. Это установочные файлы. Они могут содержать вирусы, особенно если они пришли от неизвестных источников.

  3. Внимательно проверяйте сообщения с неожиданными вложениями. Мошенники часто используют социальную инженерию, играя на любопытстве или страхе. Если сообщение кажется вам подозрительным или неожиданным, не взаимодействуйте с ним.

  4. Отключите установку приложений из неизвестных источников. Это ограничит возможность установки вредоносных программ на ваше устройство. В настройках телефона можно найти опцию, которая запрещает установку приложений, загруженных не из официального магазина.

Следование этим рекомендациям поможет вам значительно снизить риск попадания в ловушку мошенников и обеспечить безопасность ваших финансов и данных.

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»| MBANK совместно с прокуратурой города Бишкека и главным управлением внутренних дел призывают своих клиентов быть бдительными и осторожными!

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы для принятия неотложных мер.

Контакт-центр MBANK 3333.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309222/
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