Таксономия зеленых проектов Государственного банка развития КР

В последние годы мы часто слышим о зеленых проектах, которые должны помочь в борьбе с изменением климата и защитить окружающую среду. Однако не всегда понятно, что именно делает проект зеленым и почему это важно. Здесь на помощь приходит таксономия зеленых проектов.

Что такое таксономия зеленых проектов?

Таксономия зеленых проектов — это система классификации, которая помогает определить, какие проекты или виды деятельности действительно являются экологически устойчивыми. Проще говоря, это список критериев, по которым можно оценить, насколько деятельность организации или проект способствуют защите или восстановлению окружающей среды.

Поэтому основой таксономии зеленых проектов являются критерии, которые учитывают воздействие проекта на климат, его способность адаптироваться к изменениям климата, а также влияние на водные и природные ресурсы. Важное значение имеет и поддержка экономики замкнутого цикла, где материалы перерабатываются и используются повторно, что снижает объемы отходов.

Например, производство электроэнергии из возобновляемых источников, таких как ветер, солнце или гидроэнергетика, строительство зданий с повышенной устойчивостью к наводнениям или засухам, системы рециркуляции воды или очистка сточных вод, внедрение технологий очистки выбросов на промышленных предприятиях и т.д.

Зеленые проекты помогают улучшить качество жизни. Они способствуют снижению загрязнения воздуха и воды, улучшению условий жизни в городах и селах, а также сохранению биоразнообразия. Здоровая окружающая среда — это не только залог физического здоровья людей, но и основа для общего благополучия.

ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» стал одним из первых государственных финансовых институтов, утвердивших таксономию зеленых проектов. Она содержит 7 категорий, 26 секторов и 62 подсектора с детальным пояснением и указанием критериев отнесения проектов к зеленым.

Критерии были разработаны и установлены на основе мирового опыта, но с учетом специфики Кыргызстана.

Госбанк развития КР нацелен на решение экологических проблем через финансовые инструменты зеленого финансирования. Создание условий для более устойчивой экологии и здоровой жизни людей — наша общая задача.