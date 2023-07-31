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Бизнес

Две квитанции за мусор. Антимонополия назвала это нарушением прав потребителей

В июле жители Октябрьского района получили две квитанции за вывоз мусора — от частой компании «БишкекВторРесурс» и МП «Тазалык». В Службе антимонопольного регулирования при Минэкономики сложившуюся ситуацию назвали недопустимой и нарушающей права потребителей.

Напомним, что «Тазалык» начал обслуживать район с 14 июня после расторжения Октябрьским акимиатом в одностороннем порядке договора с «БишкекВторРесурс». В компании заявили, что обратились в суд и до его решения продолжат выполнять свои обязательства по вывозу мусора.

«Антимонопольная служба отметила, что данная парадоксальная ситуация сложилась из-за действий муниципальной администрации мэрии по Октябрьскому административному району, которая расторгла договор в одностороннем порядке, проигнорировав уведомление от «БишкекВторРесурса» о намерении отстаивать свои интересы в судах», — рассказал сотрудник пресс-службы «БишкекВторРесурса» Искен Бегалиев.

Служба антимонопольного регулирования также отмечает и другие допущенные акимиатом нарушения при расторжении договора в одностороннем порядке.

В качестве доводов муниципальной администрацией представлены копии протоколов о правонарушении и постановлений о наложении взысканий (максимальное количество протоколов было составлено в мае — восемь штук), но при этом, по данным Антимонополии, акимиат не представил акты о нарушении, составленные согласно приложению к договору с частной компанией. В них должны быть подписи уполномоченного представителя заказчика, исполнителя и местного территориального управления.

«В договоре также предусмотрено, что в случае возникновения споров или разногласий стороны должны приложить все усилия для их разрешения путем взаимных консультаций. Если консенсуса достигнуть не удалось, то любая из сторон вправе направить другой уведомление о намерении начать разбирательство в суде. Наша компания сделала это 6 июня. Но, несмотря на это, Октябрьский акимиат отправляет письмо в мэрию с просьбой передать функции сбора и вывоза ТБО на территории района в МП «Тазалык». И муниципалитет 13 июня принимает соответствующее распоряжение», — добавил Искен Бегалиев.

Антимонопольная служба также обращает внимание, что договором определено, что, несмотря на какие-либо ссылки на судебное разбирательство, стороны должны продолжать исполнение своих обязанностей.

Компания подала в суд не только на акимиат, но и МП «Бишкекский санитарный полигон», которое также в одностороннем порядке расторгло договор и не пускает машины «БишкекВторРесурса» на городскую свалку.

«Финальную точку в споре должен поставить суд. А односторонние действия МП «Тазалык», администрации Октябрьского района и МП «Бишкекский санитарный полигон» являются незаконными», — подытожил Искен Бегалиев.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271388/
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