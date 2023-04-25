Государственный оператор сотовой связи MEGA впервые в Кыргызстане запускает бесплатную технологичную услугу VoLTE для абонентов по всей республике.
В чем преимущества VoLTE:
- VoLTE (или Voice over LTE) — это новый формат связи, отличающийся мгновенным дозвоном и чистым звуком при разговоре с собеседником;
- подключив данную услугу, абоненты MEGA смогут моментально дозвониться до нужного человека и слышать его голос максимально отчетливо, без помех и искажений, как будто собеседник находится рядом с вами;
- с услугой VoLTE абоненты смогут одновременно пользоваться 4G-интернетом и совершать звонки: смартфон больше не будет автоматически переходить на 2G/3G, что позволит повысить скорость передачи данных;
- самое главное, VoLTE — это идеальное решение для геймеров, ведь оно обеспечивает мобильный трафик на стабильно высокой скорости без зависаний и лагов.
Сколько стоит услуга?
Стоимость подключения VoLTE — 0 сомов!
Как воспользоваться VoLTE:
- убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию VoLTE;
- проверьте, что SIM-карта поддерживает 4G;
- удостоверьтесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети LTE (4G);
- наберите команду *260# для подключения услуги либо позвоните на номер *260;
- активируйте 4G и VoLTE в настройках смартфона.
Готово!
Подробные инструкции о том, как подключить услугу VoLTE на телефонах, можно найти по ссылке.
VoLTE от MEGA — звонки в формате HD и стабильно быстрый интернет в вашем смартфоне!