Государственный оператор сотовой связи MEGA впервые в Кыргызстане запускает бесплатную технологичную услугу VoLTE для абонентов по всей республике.

В чем преимущества VoLTE:

VoLTE (или Voice over LTE) — это новый формат связи, отличающийся мгновенным дозвоном и чистым звуком при разговоре с собеседником;

подключив данную услугу, абоненты MEGA смогут моментально дозвониться до нужного человека и слышать его голос максимально отчетливо, без помех и искажений, как будто собеседник находится рядом с вами;

с услугой VoLTE абоненты смогут одновременно пользоваться 4G-интернетом и совершать звонки: смартфон больше не будет автоматически переходить на 2G/3G, что позволит повысить скорость передачи данных;

самое главное, VoLTE — это идеальное решение для геймеров, ведь оно обеспечивает мобильный трафик на стабильно высокой скорости без зависаний и лагов.

Сколько стоит услуга?

Стоимость подключения VoLTE — 0 сомов!

Как воспользоваться VoLTE:



​ ​ ​ ​ ​ убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию VoLTE;

​ ​ ​ ​ ​ ​проверьте, что SIM-карта поддерживает 4G;

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​удостоверьтесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети LTE (4G);

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​наберите команду *260# для подключения услуги либо позвоните на номер *260 ;

для подключения услуги либо позвоните на номер ; ​ ​ ​ ​ ​ ​активируйте 4G и VoLTE в настройках смартфона.

Готово!

Подробные инструкции о том, как подключить услугу VoLTE на телефонах, можно найти по ссылке.

VoLTE от MEGA — звонки в формате HD и стабильно быстрый интернет в вашем смартфоне!