Выставочная компания BiExpo и торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone 12 представителям красивого бизнеса, которые посетят самую долгожданную выставку красоты BeautyExpo Kyrgyzstan 2021.
Мероприятие пройдет c 14 по 16 октября в манеже Физкультурного института по адресу: город Бишкек, улица Ахунбаева, 97.
Скачав приложение Apofiz с Play Market или AppStore и подписавшись на всех участников выставки BeautyExpo, вы гарантированно получите приятный сюрприз на стенде компании Apofiz от партнера «Легион», а также возможность забрать главный подарок — iPhone 12.
Как это сделать, смотрим в видео:
BeautyExpo — ключевое мероприятие профессионалов красивого бизнеса. Парикмахеры, косметологи, визажисты, специалисты по перманентному макияжу, nail-дизайнеры и топ-менеджеры индустрии, это событие для вас!
Генеральный партнер выставки — ТРЦ «ЦУМ «Айчурек».
Торгово-социальная сеть Apofiz — инновационный инструмент для увеличения объема продаж и прибыли пользователей как онлайн, так и офлайн. Используйте программу лояльности, контролируйте продажи, ведите учет товаров и увеличивайте клиентскую базу вместе с Apofiz. Становитесь партнером самой современной торгово-социальной сети БЕСПЛАТНО!
Ждем вас на выставке!
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
+996 775 00 00 05.