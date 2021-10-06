Выставочная компания BiExpo и торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone 12 представителям красивого бизнеса, которые посетят самую долгожданную выставку красоты BeautyExpo Kyrgyzstan 2021.

Мероприятие пройдет c 14 по 16 октября в манеже Физкультурного института по адресу: город Бишкек, улица Ахунбаева, 97.

Скачав приложение Apofiz с Play Market или AppStore и подписавшись на всех участников выставки BeautyExpo, вы гарантированно получите приятный сюрприз на стенде компании Apofiz от партнера «Легион», а также возможность забрать главный подарок — iPhone 12.

Как это сделать, смотрим в видео:

BeautyExpo — ключевое мероприятие профессионалов красивого бизнеса. Парикмахеры, косметологи, визажисты, специалисты по перманентному макияжу, nail-дизайнеры и топ-менеджеры индустрии, это событие для вас!

Генеральный партнер выставки — ТРЦ «ЦУМ «Айчурек».

Торгово-социальная сеть Apofiz — инновационный инструмент для увеличения объема продаж и прибыли пользователей как онлайн, так и офлайн. Используйте программу лояльности, контролируйте продажи, ведите учет товаров и увеличивайте клиентскую базу вместе с Apofiz. Становитесь партнером самой современной торгово-социальной сети БЕСПЛАТНО!

Ждем вас на выставке!

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

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