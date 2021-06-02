«Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей

Забота о детях, которые особо нуждаются в помощи и внимании — важная часть социальной политики «Бакай Банка».

В Международный день защиты детей банк поздравил с праздником и передал более ста книг и игр Чуйской школе-интернату в селе Жаны-Жол.

В этом году к поздравлению воспитанников школы присоединились дружественные производственные компании.

Представители ОсОО «Текстиль Транс» и Cool Bros передали одежду, носочки и нижнее белье. Торговая сеть итальянского мороженого «Пингви» порадовала детей фирменным эскимо. Данные компании, будучи клиентами банка, откликнулись на приглашение совместно поздравить детей с праздником и посетили концерт, организованный учениками школы.

«Детство — особенная пора, и чем больше в ней тепла, счастливых моментов и радости, тем устойчивее человек во взрослой жизни. Поэтому так важно заботиться о благополучии детей, лишенных родительской опеки. У нашего банка много направлений социальной деятельности, но это одно из самых важных. Ведь наше будущее зависит от того, какими вырастут нынешние дети. Надеемся, что вместе с необходимыми вещами нам удастся передать детям нечто большее — частичку внимания, заботы, тепла», — отмечает председатель правления «Бакай Банка» Оксана Соломко.

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