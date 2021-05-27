Десять айфонов последнего поколения нашли своих победителей — «Керемет Банк» подвел итоги уникальной шестимесячной акции «Депозит открывай — iPhone получай!», приуроченной к 10-летию основания банка.

У клиентов-вкладчиков всей филиальной сети были равные шансы побороться за главные призы. В акции участвовали все виды депозитов с различными условиями, сроками и процентными ставками.

По итогам акции наибольшую активность проявили клиенты столичных филиалов, следом — южные области и Иссык-Кульский регион. Обладателями десяти подарочных айфонов последнего поколения стали клиенты с наибольшей суммой вклада из филиалов: «Бишкек», «Чуй», «Манас», «Ош», «Жалалабат», «Иссык-Куль», «Каракол», «Талас», «Кадамжай», «Кара-Балта».

Как и для всех победителей, для Оморбековой Замирбубу Кубатбековны, бухгалтера Таласского районного, городского отдела образования, победа стала полной неожиданностью. Она является преданной клиенткой филиала банка в Таласе более семи лет и считает «Керемет Банк» самым удобным и клиентоориентированным.

Принимая подарок с искренней благодарностью, Замирбубу Кубатбековна пожелала банку благополучия, процветания и побольше таких активностей. В свою очередь «Керемет Банк» благодарит всех клиентов за оказанное доверие, за выбор банка и активное участие — впереди еще много новых и интересных акций, которые обязательно порадуют клиентов.

Об итогах акции «Депозит открывай — iPhone получай!» можно узнать в точках обслуживания и круглосуточном контакт-центре по телефонам (0 312) 55 44 44 или (0 557) 55 44 44 — WhatsApp.