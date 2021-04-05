Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга

Gamma Knife — это безопасная инновационная технология, позволяющая без разрезов лечить пациентов с заболеваниями головного мозга. Gamma Knife Icon представляет собой точную, гибкую и безопасную для пациента усовершенствованную модель в серии Gamma Knife. Благодаря томографии и инфракрасным датчикам движения нервная ткань и сам мозг полностью защищены во время лечения.

По словам нейрохирурга клиники Acıbadem, профессора Корай Оздумана, Gamma Knife Icon был специально разработан для лечения внутричерепных заболеваний, а также нарушений в кровеносных сосудах, костях, глазах, нервах, коже и других тканях, которые окружают головной мозг.

Gamma Knife применяется для лечения злокачественных и доброкачественных опухолей головного мозга, артериовенозных мальформаций, внутриглазных опухолей, болезни Паркинсона, невралгии тройничного нерва и других функциональных расстройств.

Фото Acıbadem. нейрохирург, профессор Корай Оздуман

Данный метод использовали уже более чем 300 медицинских центров для более 1 миллиона пациентов по всему миру.

Преимущества неоспоримы:

отсутствует необходимость хирургического вмешательства;

уменьшаются побочные эффекты;

минимальное облучение здоровых тканей мозга;

нет необходимости в общем наркозе;

отсутствие периода восстановления;

после применяемого метода нет шрамов;

нет необходимости стричь волосы, и они не выпадают после процедуры;

пациент может вернуться домой в тот же день.

Лечение c Gamma Knife подразумевает несколько этапов:

Применение стереотаксической рамки

Стереотаксическую рамку Leksell закрепляют на голове пациента для лечения с миллиметровой точностью. Чтобы сделать эту процедуру безболезненной, применяют местную анестезию, а у детей при необходимости проводят ее под общим наркозом.

Применение маски

Отличие Gamma Knife Icon от предшествующих моделей Gamma Knife в возможности проводить лечение с маской вместо стереотаксической рамки. Это позволяет разделить лечение на несколько дней в несколько этапов, чтобы более эффективно защитить зрительные нервы и ствол мозга (которые могут прилегать к опухоли). Если применение рамки невозможно или рискованно для пациента, то можно провести лечение с маской.

Нейрорадиологическая визуализация

Далее проводится нейрорадиологическая визуализация. Все пациенты проходят МРТ, ангиографию с использованием стереотаксической рамки (в случаях артериовенозной мальформации), КТ (в случаях опухоли основания черепа и невозможности прохождения МРТ).

Планирование дозировки

Дозировку применяемого излучения и границы обрабатываемой ткани определяют с высокой точностью с помощью специальных компьютеризированных программ. Функция блокировки Icon позволяет предотвратить воздействие лучей на здоровые ткани.

Процедура облучения

Процедура проводится в специальном отдельном помещении и длится от 15 минут до 1-2 часов (ее длительность зависит от размера опухоли и необходимой дозировки облучения).

Томография c Gamma Knife

Томография c Gamma Knife позволяет провести безопасное лечение с максимальной точностью до миллиметра. Эту процедуру также можно проходить с маской.

Мониторинг во время лечения

Gamma Knife Icon отслеживает процесс лечения (контролирует любые движения, к примеру дыхание) с помощью томографии и инфракрасных датчиков движения, которые позволяют врачу назначить точное и эффективное лечение. При необходимости томография повторяется во время лечения.

Gamma Knife Icon — это бескровный и безболезненный метод лечения. Применение данной технологии дает высокие показатели эффективности и успешно используется в сети клиник Acıbadem.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.