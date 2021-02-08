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Бизнес

ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса

Закрытое акционерное общество «Альфа Телеком», являясь оператором фискальных данных, включенным в реестр Государственной налоговой службы, в рамках реализации программы по цифровизации государственных услуг осуществило запуск проекта по внедрению программных контрольно-кассовых машин (далее — ККМ).

На сегодня специалисты ЗАО «Альфа Телеком» завершили технические работы для оказания услуг ОФД по передаче фискальных данных о совершаемых розничных операциях при реализации товаров и услуг.

Компания заявляет о готовности к сотрудничеству со всеми объектами малого и среднего бизнеса в части предоставления доступа к ККМ-приложению.

Для взаимодействия с ГНС через оператора фискальных данных достаточно скачать на мобильное устройство специальное приложение MegaKassa (доступно для скачивания в Play Market). После чего необходимо обратиться в центр продаж и обслуживания ЗАО «Альфа Телеком» для заключения договора и регистрации ККМ в информационной системе ГНС.

Проект по внедрению программных ККМ направлен на создание максимально комфортных условий для налогоплательщиков при передаче фискальных данных в Налоговую службу в защищенном виде через удобную цифровую платформу.

Важно! Для поддержки МСБ и продвижения использования программных ККМ первые два месяца абонплата за услуги по передаче фискальных данных для абонентов, которые заключили договор до 1 июля 2021 года, взиматься не будет. При этом программные ККМ будут предоставляться предпринимателям бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182707/
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