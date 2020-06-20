Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР

Из-за вспышки коронавируса экономика Кыргызстана переживает не лучшие времена. Эксперты Всемирного банка провели исследование «Плодоовощеводство в странах Центральной Азии: использование новых экспортных возможностей в Китай и Российскую Федерацию» и выяснили, что потенциальным источником роста ВВП страны могут стать увеличение экспорта плодоовощной продукции в КНР и верхний сегмент российского рынка.

Мы поговорили c Катериной Шредер, ведущим автором данного доклада, чтобы понять, какую нишу может занять КР в экспорте фруктов, и что для этого нужно сделать. Она имеет докторскую степень по аграрной экономике университета штата Миссури (США) и является экономистом Всемирного банка по сельскому хозяйству.

Фрукты принесут доход и рабочие места

Увеличение объемов экспорта фруктов способно существенно ускорить экономический рост в государствах-экспортерах, создать рабочие места и повысить уровень доходов в сельской местности. Кроме того, это позволит включить мелких фермеров в производственно-сбытовые цепочки.

Увеличение производства фруктов оказывает больший эффект на занятость по сравнению с другими сельскохозяйственными подсекторами.

Садоводство требует как минимум вдвое больше трудовых затрат, чем выращивание зерновых культур. Одно рабочее место в этой отрасли дает три рабочих места в других отраслях, не считая увеличения занятости среди фермеров.

Рост экспорта фруктов приносит значительную выгоду мелким фермерам, ведь именно они и производят этот вид товара. Они не только увеличивают свои доходы, но и получают доступ к кредитам и консультационно-образовательным услугам, которые им предоставляют компании-экспортеры.

Создание рабочих мест в секторе садоводства может решить проблему трудоустройства мигрантов, возвращающихся в Кыргызстан из России.

Кроме того, работа находится и для сельской молодежи, ежегодно выходящей на рынок труда.

Экспорт можно увеличить в пять раз

Абрикосы, черешня и слива обладают самым высоким экспортным потенциалом среди свежих фруктов, выращиваемых в КР. Их экспортный потенциал оценивается в $17,1 миллиона в год, однако по состоянию на 2018-й он реализован лишь на 21 процент.

Объем китайского рынка импортных фруктов достигает $5,8 миллиарда.

Китайский рынок открывает колоссальные возможности для кыргызских экспортеров диверсифицировать географию своих поставок. Ожидается, что к 2030 году китайский спрос на импорт черешни, винограда, сливы и абрикоса увеличится до $1,8 миллиарда.

Выход на китайские рынки также позволяет экспортерам Кыргызстана получить более высокие цены за свою продукцию. Например, при экспорте черешни в Китай КР получает $3,17 за килограмм. А от продажи в России и Казахстане кыргызские экспортеры зарабатывают только $1,49 и $0,71 соответственно.

Помимо китайских рынков, современные розничные сети в Российской Федерации также позволят кыргызским экспортерам увеличить стоимость экспорта плодоовощной продукции. В настоящее время Кыргызстан экспортирует в Россию и Казахстан 88 процентов черешни и 99 процентов свежих абрикосов и сливы. Однако большинство фруктов из КР поступает в продажу на рынках под открытым небом. Из-за этого кыргызские экспортеры теряют до 30 процентов в цене.

Что нужно сделать?

Но не стоит думать, что можно просто так взять и повезти фрукты в КНР или российские супермаркеты. Попасть на эти крайне привлекательные рынки свежих фруктов достаточно сложно. В Китае требуют от стран-экспортеров стабильного качества и объемов поставок свежих фруктов. Поэтому нынешние поставки фруктов из Кыргызстана в КНР остаются минимальными.

Российские ритейлеры также требуют стабильных поставок высококачественной продукции, которая соответствует жестким требованиям к качеству и безопасности продуктов, их внутренним свойствам (таким как форма, цвет и вкус), упаковке и маркировке, а также к сопроводительной документации.

Но в Кыргызской Республике мелкие фермеры работают разрозненно. У них нет доступа к финансам и информационно-образовательным ресурсам. Объемы производства ограничены, а качество продукции нестабильно. Кроме того, отечественные системы контроля качества и безопасности продукции часто не соответствуют нормам Китая или российских розничных сетей.

Чтобы стать конкурентоспособными на китайском и российском розничных рынках, экспортерам свежих фруктов из КР нужно увеличить объемы, повысить качество, расширить ассортимент и обеспечить стабильность экспортных поставок.

Правительство может помочь отечественным производителям путем создания благоприятных условия для увеличения производства и экспорта садоводческой продукции, устранив наиболее серьезные препятствия их развитию в данном секторе. Например, этому будут способствовать такие меры, как интеграция мелких региональных производителей фруктов в производственно-сбытовые цепочки, облегчение для них доступа к производственным ресурсам и новейшим знаниям в области производства, хранения и переработки фруктов, содействие росту частных инвестиций в холодильное оборудование и мощности по послеуборочной переработке, а также инвестиции в системы контроля безопасности и качества пищевых продуктов и инновации.