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Бизнес

Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay

С 1 июня 2020 года компания MegaCom запускает новую услугу MePlay, подключив которую вы получаете возможность просматривать цифровое телевидение онлайн через мобильное приложение, не ограничивая себя по объему трафика.

MePlay – это огромный выбор фильмовых, спортивных, развлекательных, детских передач в цифровом качестве, а также возможность смотреть свои любимые программы через мобильное приложение в любом месте и в любое время!

В честь Международного дня защиты детей компания радует своих абонентов приятным бонусом: c 1 по 30 июня 2020 года включительно* при подключении пакета «Детский» предоставляется бесплатный доступ к просмотру самых популярных среди юных зрителей каналов: Disney channel, Nickelodeon, «Баластан», СТС Kids, Nick Jr, «Мульт», Cartoon Network, «Уник Ум», «Илим-Билим» и других. 

Чтобы приступить к использованию MePlay:

  • подключите пакет телеканалов на ваш выбор:

– Light (50 каналов) – *717*1#. Абонентская плата по пакету – 3 сома/сутки;
– Basic (80 каналов) – *717*2#. Абонентская плата по пакету – 5 сомов/сутки; 
– Premium (150 каналов) – *717*3#. Абонентская плата по пакету – 7 сомов/сутки;
– Детский – *717*4# – БЕСПЛАТНО до 1 июля 2020 года.

  • установите бесплатное приложение MePlay, скачав его в App Store или Google Play;
  • запустив приложение, введите ваш номер MegaCom в формате 0XXXхххххх и пароль, полученный ранее по SMS;
  • наслаждайтесь просмотром!

Во время просмотра MePlay интернет-трафик не тарифицируется. Подключение MePlay доступно на всех тарифных планах MegaCom.

Более подробная информация об услуге размещена на официальном сайте MegaCom.

* С 01 июля 2020 года услуга будет предоставляться согласно установленным тарифам.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/154594/
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