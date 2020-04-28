Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие

Ровно 14 лет назад, 28 апреля 2006 года, состоялся официальный запуск сети MegaCom. Первые абоненты по достоинству оценили высокое качество связи, а также совершили первый звонок в контакт-центр и разделили с нами радость по случаю открытия первого в стране Центра продаж и обслуживания MegaCom.

За эти годы компания добилась признания миллионов абонентов, став надежным цифровым партнером для каждого кыргызстанца. Сегодня ЗАО «Альфа Телеком» — ведущая телекоммуникационная компания Кыргызстана, занимающая лидирующие позиции по покрытию сети в стране и неоднократно признанная лучшим налогоплательщиком страны!

Летом 2006 года MegaCom презентовал первую линейку тарифных планов «Сүйүнчү». Выгодные условия услуг голосовой связи и мобильного интернета органично вписались в повседневную жизнь кыргызстанцев, трансформировавшись в линейку тарифов #Супервыгодный, запущенную в 2019-м и сочетающую оптимальные условия использования услуг связи. Именно поэтому MegaCom выбирают миллионы!

ЗАО «Альфа Телеком» находится в постоянном движении и поиске новых решений, работая над повышением качества и расширением ассортимента оказываемых услуг, развитием и улучшением производственных процессов, качества клиентского обслуживания.

MegaCom – первый и единственный в КР оператор сотовой связи, прошедший международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015.

Компания существенно расширила число базовых станций по всей республике, увеличив мощность и охват сети 4G в сотнях населенных пунктов и обеспечив население страны качественной голосовой связью и интернетом. MegaCom активно инвестирует в техническое развитие собственной сети, модернизацию оборудования, улучшение покрытия и строительство ВОЛС в регионах.

На регулярной основе ЗАО «Альфа Телеком» предлагает выгодные тарифы для корпоративных абонентов. За сравнительно короткий период свыше 3 тысяч организаций, компаний и предприятий сделали выбор в пользу отечественного мобильного оператора. В MegaCom четко понимают: корпоративные клиенты — важные стратегические партнеры, поэтому мы высоко ценим долгосрочные партнерские отношения и прилагаем максимум усилий, чтобы сделать мобильное общение комфортным и выгодным.





Компания презентует современные решения для действующих и новых абонентов. Так, в январе 2020 года MegaCom одним из первых телеком-операторов протестировал и запустил в коммерческую эксплуатацию технологию eSIM (модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную сим-карту), которая позволяет подключаться к сети без использования физической SIM-карты.

Будучи крупнейшей организацией, 100-процентный госпакет которой обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома, MegaCom с начала 2019 года обозначил для себя новый акцент в стратегии своего развития – трансформироваться из традиционного оператора связи в оператора цифровых возможностей.

ЗАО «Альфа Телеком» продвигает системы «умного дома» и активно участвует во внедрении инновационных технологий в сфере обслуживания (банкоматы, терминалы, GPS-трекеры и другое) и способствует уверенному развитию концепции интернета вещей (IoT) не только посредством разработки уникального тарифа, но и за счет предоставления усиленных SIM-карт, способных работать в сложных климатических и производственных условиях.

Также MegaCom активно поддерживает инициативы по цифровизации госуслуг, сервисов и процессов фискализации, разрабатывая и запуская инновационные продукты. ЗАО «Альфа Телеком» совместно с ГКИТиС и ГНС первым реализовало функцию использования госуслуг онлайн через приложение MegaPay. Сегодня пользователям мобильного кошелька доступны более 25 государственных услуг. Через электронный сервис можно легко и просто оплатить штрафы за нарушение ПДД, проверить аттестаты, дипломы об образовании, получить сведения о документах и другое.

Важная составляющая корпоративной стратегии MegaCom как социально ответственной компании — благотворительность и поддержка уязвимых слоев населения. По традиции, ежегодно ЗАО «Альфа Телеком» помогает четырем детским домам, находящимся под патронатом компании. Заботясь о благополучии старшего поколения, MegaCom каждый год организовывает мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и Международному дню пожилых людей, активно поддерживает проведение спортивных турниров государственного масштаба. Так, в 2018 году MegaCom выступил генеральным спонсором III Всемирных игр кочевников.

Мы внедряем социально-ориентированные решения, направленные на поддержку индивидуальных абонентов. В апреле 2020-го в связи с пандемией COVID-19 MegaCom были запущены специальные тарифы («Мугалим 150») и бесплатные пакеты для педагогов («Учитель») и учеников средних школ («Окуучу»), акцию «MEGA для студентов», предусматривающие бесплатную связь, интернет и доступ к образовательным ресурсам для онлайн-обучения.

С введением режима ЧП ЗАО «Альфа Телеком» обеспечило бесплатной связью специалистов Минздрава, медработников ГПС КР, сотрудников Штаба по коронавирусу. Компания также предоставила абонентам бесплатный доступ к интернет-банкингу и развлекательным сервисам. Кроме того, организация выступила с инициативой обеспечить транспортом медработников столицы. А еще MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций.

Сегодня нам доверяют более 3 миллионов абонентов. В стране работают сотни офисов обслуживания и продаж Mega-сети. По всей республике установлены тысячи базовых станций. Для выгодного общения разрабатываются и действуют инновационные сервисы, тарифы и услуги. Выбирая MegaCom своим мобильным оператором, жители Кыргызстана получают качественное, современное и доступное средство общения.

Ведь MegaCom – надежный оператор связи!