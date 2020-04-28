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Бизнес

Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие

Ровно 14 лет назад, 28 апреля 2006 года, состоялся официальный запуск сети MegaCom. Первые абоненты по достоинству оценили высокое качество связи, а также совершили первый звонок в контакт-центр и разделили с нами радость по случаю открытия первого в стране Центра продаж и обслуживания MegaCom.

За эти годы компания добилась признания миллионов абонентов, став надежным цифровым партнером для каждого кыргызстанца. Сегодня ЗАО «Альфа Телеком»  ведущая телекоммуникационная компания Кыргызстана, занимающая лидирующие позиции по покрытию сети в стране и неоднократно признанная лучшим налогоплательщиком страны!

Летом 2006 года MegaCom презентовал первую линейку тарифных планов «Сүйүнчү». Выгодные условия услуг голосовой связи и мобильного интернета органично вписались в повседневную жизнь кыргызстанцев, трансформировавшись в линейку тарифов #Супервыгодный, запущенную в 2019-м и сочетающую оптимальные условия использования услуг связи. Именно поэтому MegaCom выбирают миллионы!

ЗАО «Альфа Телеком» находится в постоянном движении и поиске новых решений, работая над повышением качества и расширением ассортимента оказываемых услуг, развитием и улучшением производственных процессов, качества клиентского обслуживания.

MegaCom – первый и единственный в КР оператор сотовой связи, прошедший международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015.

Компания существенно расширила число базовых станций по всей республике, увеличив мощность и охват сети 4G в сотнях населенных пунктов и обеспечив население страны качественной голосовой связью и интернетом. MegaCom активно инвестирует в техническое развитие собственной сети, модернизацию оборудования, улучшение покрытия и строительство ВОЛС в регионах.

На регулярной основе ЗАО «Альфа Телеком» предлагает выгодные тарифы для корпоративных абонентов. За сравнительно короткий период свыше 3 тысяч организаций, компаний и предприятий сделали выбор в пользу отечественного мобильного оператора. В MegaCom четко понимают: корпоративные клиенты  важные стратегические партнеры, поэтому мы высоко ценим долгосрочные партнерские отношения и прилагаем максимум усилий, чтобы сделать мобильное общение комфортным и выгодным.


Компания презентует современные решения для действующих и новых абонентов. Так, в январе 2020 года MegaCom одним из первых телеком-операторов протестировал и запустил в коммерческую эксплуатацию технологию eSIM (модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную сим-карту), которая позволяет подключаться к сети без использования физической SIM-карты.

Будучи крупнейшей организацией, 100-процентный госпакет которой обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома, MegaCom с начала 2019 года обозначил для себя новый акцент в стратегии своего развития – трансформироваться из традиционного оператора связи в оператора цифровых возможностей.

ЗАО «Альфа Телеком» продвигает системы «умного дома» и активно участвует во внедрении инновационных технологий в сфере обслуживания (банкоматы, терминалы, GPS-трекеры и другое) и способствует уверенному развитию концепции интернета вещей (IoT) не только посредством разработки уникального тарифа, но и за счет предоставления усиленных SIM-карт, способных работать в сложных климатических и производственных условиях.

Также MegaCom активно поддерживает инициативы по цифровизации госуслуг, сервисов и процессов фискализации, разрабатывая и запуская инновационные продукты. ЗАО «Альфа Телеком» совместно с ГКИТиС и ГНС первым реализовало функцию использования госуслуг онлайн через приложение MegaPay. Сегодня пользователям мобильного кошелька доступны более 25 государственных услуг. Через электронный сервис можно легко и просто оплатить штрафы за нарушение ПДД, проверить аттестаты, дипломы об образовании, получить сведения о документах и другое.

Важная составляющая корпоративной стратегии MegaCom как социально ответственной компании — благотворительность и поддержка уязвимых слоев населения. По традиции, ежегодно ЗАО «Альфа Телеком» помогает четырем детским домам, находящимся под патронатом компании. Заботясь о благополучии старшего поколения, MegaCom каждый год организовывает мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и Международному дню пожилых людей, активно поддерживает проведение спортивных турниров государственного масштаба. Так, в 2018 году MegaCom выступил генеральным спонсором III Всемирных игр кочевников.

Мы внедряем социально-ориентированные решения, направленные на поддержку индивидуальных абонентов. В апреле 2020-го в связи с пандемией COVID-19 MegaCom были запущены специальные тарифы («Мугалим 150») и бесплатные пакеты для педагогов («Учитель») и учеников средних школ («Окуучу»), акцию «MEGA для студентов», предусматривающие бесплатную связь, интернет и доступ к образовательным ресурсам для онлайн-обучения.

С введением режима ЧП ЗАО «Альфа Телеком» обеспечило бесплатной связью специалистов Минздрава, медработников ГПС КР, сотрудников Штаба по коронавирусу. Компания также предоставила абонентам бесплатный доступ к интернет-банкингу и развлекательным сервисам. Кроме того, организация выступила с инициативой обеспечить транспортом медработников столицы. А еще MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций.

Сегодня нам доверяют более 3 миллионов абонентов. В стране работают сотни офисов обслуживания и продаж Mega-сети. По всей республике установлены тысячи базовых станций. Для выгодного общения разрабатываются и действуют инновационные сервисы, тарифы и услуги. Выбирая MegaCom своим мобильным оператором, жители Кыргызстана получают качественное, современное и доступное средство общения.

Ведь MegaCom – надежный оператор связи!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151321/
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