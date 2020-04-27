Что делать, если у ребенка колики?

Из-за несовершенной системы пищеварения и газообразований у малыша могут возникать кишечные колики. И это широко распространенная проблема, с которой сталкивается большинство молодых родителей в первые недели жизни ребенка. Термин «кишечные колики» используется для определения приступов острых болезненных ощущений, возникающих в результате повышенного газообразования в кишечнике ребенка, и это негативно отражается на поведении малыша, провоцируя длительные приступы плача, отказ от еды.

Какие же причины возникновения колик? Это может быть и неправильный захват груди или соски ребенком в процессе приема пищи, что способствует заглатыванию воздуха и провоцирует повышенное газообразование. Также недостаточная зрелость микрофлоры кишечного тракта. Подобное чаще наблюдается у детей первого месяца жизни. Колики у ребенка в два месяца могут быть результатом перекармливания, а также употребления кормящей матерью продуктов, способствующих повышенному газообразованию. Колики у ребенка старшего возраста возникают по причине употребления чрезмерно большого количества пищи, продуктов, способствующих повышенному метеоризму.

Важно знать, как понять, что у ребенка колики. Если дети старшего возраста могут объяснить причину ухудшения самочувствия, то распознать недомогание у малышей первых месяцев жизни можно при появлении таких признаков, как: напряженный животик, длительный плач, поджимание ножек. Для облегчения состояния ребенка рекомендуется осторожно делать массаж, выкладывать малыша на животик. Поспособствовать преодолению этого дискомфорта смогут и различные средства от колик. Справиться с проблемой, например, помогут препараты на основе симетикона. На заметку: нужно знать, что такие препараты не всасываются в желудочно-кишечный тракт малыша и не влияют на пищеварение. Такие препараты быстро уменьшают количество больших пузырьков газа в кишечнике, таким образом, маленькие пузырьки газа легче всасываются стенками кишечника или же выводятся из желудочно-кишечного тракта естественным путем, не вызывая никаких болезненных ощущений у малыша.

Симетикон – средство, устраняющее вздутие живота и способствующее быстрому устранению младенческих колик.

И не забывайте, пожалуйста, что для начала необходима консультация педиатра.

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