21:47
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Бизнес

Что делать, если у ребенка колики?

Из-за несовершенной системы пищеварения и газообразований у малыша могут возникать кишечные колики. И это широко распространенная проблема, с которой сталкивается большинство молодых родителей в первые недели жизни ребенка. Термин «кишечные колики» используется для определения приступов острых болезненных ощущений, возникающих в результате повышенного газообразования в кишечнике ребенка, и это негативно отражается на поведении малыша, провоцируя длительные приступы плача, отказ от еды.

Какие же причины возникновения колик? Это может быть и неправильный захват груди или соски ребенком в процессе приема пищи, что способствует заглатыванию воздуха и провоцирует повышенное газообразование. Также недостаточная зрелость микрофлоры кишечного тракта. Подобное чаще наблюдается у детей первого месяца жизни. Колики у ребенка в два месяца могут быть результатом перекармливания, а также употребления кормящей матерью продуктов, способствующих повышенному газообразованию. Колики у ребенка старшего возраста возникают по причине употребления чрезмерно большого количества пищи, продуктов, способствующих повышенному метеоризму.

Важно знать, как понять, что у ребенка колики. Если дети старшего возраста могут объяснить причину ухудшения самочувствия, то распознать недомогание у малышей первых месяцев жизни можно при появлении таких признаков, как: напряженный животик, длительный плач, поджимание ножек. Для облегчения состояния ребенка рекомендуется осторожно делать массаж, выкладывать малыша на животик. Поспособствовать преодолению этого дискомфорта смогут и различные средства от колик. Справиться с проблемой, например, помогут препараты на основе симетикона. На заметку: нужно знать, что такие препараты не всасываются в желудочно-кишечный тракт малыша и не влияют на пищеварение.  Такие препараты быстро уменьшают количество больших пузырьков газа в кишечнике, таким образом, маленькие пузырьки газа легче всасываются стенками кишечника или же выводятся из желудочно-кишечного тракта естественным путем, не вызывая никаких болезненных ощущений у малыша.

Симетикон – средство, устраняющее вздутие живота и способствующее быстрому устранению младенческих колик.

И не забывайте, пожалуйста, что для начала необходима консультация педиатра.

Лицензия KG.3.3.313.03306-2015.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151236/
просмотров: 783
Версия для печати
Материалы по теме
Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Популярные новости
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Месяц бесплатного интернета и&nbsp;онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении Mega24 Месяц бесплатного интернета и онлайн-календарь Орозо в приложении Mega24
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Бизнес
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил кредит $4&nbsp;миллиона от&nbsp;FMO Банк «Бай Тушум» получил кредит $4 миллиона от FMO
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; оказала помощь жителям Бишкека и&nbsp;жилмассивов Компания «АКНЕТ» оказала помощь жителям Бишкека и жилмассивов
27 апреля, понедельник
21:34
Жители микрорайона «Восток-5» жалуются на неприятный запах Жители микрорайона «Восток-5» жалуются на неприятный за...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 апреля: дожди
20:29
Бомж поразил кыргызстанцев эрудированностью. Комендант Бишкека решил ему помочь
20:01
Я был бы счастлив стать пациентом этой больницы. Польский врач о клинике на юге
19:26
Тяп-ляп. На улице Московской ремонтируют тротуар